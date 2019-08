Pont d’étagement du boulevard De Montarville : les travaux de 2,9 M$ commenceront le 13 août

Les travaux de réparation du pont d’étagement du boulevard De Montarville au-dessus de la route 132 à Boucherville seront entrepris le 13 août.

La réalisation de ces travaux sera effectuée par ACI Ponts et ouvrages d’art inc. pour la somme de 2,9 M$. Cette somme est assumée en partie par la Ville de Boucherville dans le cadre d’un protocole d’entente jusqu’à concurrence de 750 000 $.

Le chantier se poursuivra jusqu’au mois de décembre et occasionnera des entraves routières sur le boulevard De Montarville et sur la route 132.

Entraves et gestion de la circulation :

• Phase préparatoire : fermeture de la voie de gauche, dans chaque direction, sur le boulevard De Montarville (environ 1 semaine, au mois d’août).

• Phase 1 : fermeture complète de la chaussée en direction sud (côté ouest) avec le maintien d’une voie par direction. Déviation de la circulation sur la chaussée opposée (environ 6 semaines au cours des mois d’août, septembre et octobre).

• Phase 2 : fermeture complète de la chaussée en direction nord (côté est) avec le maintien d’une voie par direction. Déviation de la circulation sur la chaussée opposée (environ 6 semaines au cours des mois de novembre et décembre).

• Phase complémentaire : fermeture de la voie de gauche du boulevard De Montarville dans chaque direction (environ 1 semaine, au mois de décembre).

• Autres entraves ponctuelles prévues (de nuit) : o Fermetures complètes du boulevard De Montarville;

o Fermetures complètes de bretelles dans l’échangeur avec la route 132;

o Fermetures partielles de la route 132 (aucune fermeture complète).

À noter :

• Les détours des fermetures complètes seront balisés par une signalisation temporaire.

• Les accès aux stationnements incitatifs du boulevard De Montarville de part et d’autre de la route 132 demeureront accessibles en tout temps le jour.

• Un lien pour les cyclistes et les piétons sera maintenu en tout temps.

• Des épisodes de congestion sont à prévoir sur le boulevard De Montarville.