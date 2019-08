Le Vieux-Boucherville … suivez le guide !

Vous aimez l’histoire, le patrimoine architectural et religieux ? La Société d’histoire des Îles-Percées organise, sur demande, des visites guidées du Vieux-Boucherville et de l’église Sainte-Famille. Cet été, pourquoi ne pas explorer l’histoire de votre ville et de ses bâtiments, dont plusieurs constituent de véritables trésors.

En compagnie de guides vêtus en costume d’époque, les touristes et aussi les Bouchervillois font le tour à pied du secteur historique pour découvrir la richesse patrimoniale de Boucherville, l’une des dix plus anciennes villes du Québec.

Depuis 1991, Suzanne Gibeau Carignan, très bien documentée, fait connaître l’histoire de l’église Sainte-Famille et des maisons du quartier historique, en y apportant quelquefois, des anecdotes… colorées. Elle n’est pas la seule, puisque sept autres guides sont aussi de service. « Nous demeurons à l’intérieur du bourg, une place fortifiée par une palissade en bois qui correspondrait aujourd’hui à peu près au quadrilatère suivant : Marie-Victorin, De La Perrière Nord, Saint-Charles et Pierre Boucher. Nous ne nous rendons pas jusqu’au manoir seigneurial du cinquième seigneur, Pierre-Amable Boucher de Boucherville », précise Mme Carignan.

Les visites guidées sont personnalisées et structurées selon les intérêts et le temps dont les gens disposent. Certains préfèrent ne visiter que l’église, alors que d’autres veulent se promener dans les rues étroites du Vieux-Boucherville à la découverte des maisons du régime français, des résidences québécoises typiques, du manoir seigneurial, etc.

Pour participer à la visite d’environ deux heures, au coût de 10 $, il faut réserver auprès de Suzanne Gibeau Carignan, au 450 449-0790.

Il est aussi agréable de suivre en totalité le circuit patrimonial à l’aide de la brochure «Le circuit patrimonial de Boucherville» disponible à l’hôtel de ville. Les routes mènent vers les belles résidences situées en bordure du fleuve, le parc historique La Broquerie, la Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine, où vers les sites des différentes croix de chemin.