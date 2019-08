« Noir et blanc »; une exposition photos d’Huguette Vézina à la Galerie Vincent-D’Indy

La Bouchervilloise Huguette Vézina expose jusqu’au 18 août à la Galerie Vincent-D’Indy une vingtaine d’œuvres photographiques.

Intitulée « Noir et blanc », l’exposition présente le point de vue unique de l’artiste à travers ses photographies d’architecture et de paysages d’ici à d’ailleurs, de l’Islande, de la Floride, de Montréal et bien évidemment de Boucherville.

Toutes en noir et blanc, certaines œuvres sont imprimées sur papier métallisé de grande qualité. Celui-ci, au fini nacré et irisé, ajoute un aspect luxueux et élégant à ses œuvres.

« J’ai une grande préférence pour les photos noir et blanc, parce c’est plus beau, et parce que l’on remarque davantage les détails que dans les photos couleurs. Quand on photographie l’architecture, les bâtisses sont grises, blanches, ou noires, alors aussi bien ne pas utiliser la couleur ».

L’artiste Huguette Vézina est passionnée par la photo depuis son adolescence, mais c’est surtout au cours des vingt dernières années qu’elle s’est perfectionnée dans ce domaine. Elle a suivi des cours intensifs auprès d’un professionnel de la photographie. La caméra n’est jamais loin d’elle, et il ne se passe pas une semaine sans qu’elle prenne quelques clichés.

La photographe a occupé plusieurs postes au sein du Club photo de Boucherville, et a participé à un grand nombre de conférences et a pu ainsi partager diverses connaissances avec professionnels et membres.

En 2012, l’une de ses pièces a été publiée dans la revue Photo Solution. En 2014, elle a reçu la 3e place au gala de la photographie de la Société de promotion de la photographie du Québec dans la catégorie provinciale. La photo qui lui a valu ce prix fait d’ailleurs partie de l’exposition. Elle vaut à elle seule, le détour.

Une de ses œuvres fait parte de la collection de la Ville de Boucherville. Elle se trouve à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère.