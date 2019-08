Gestion de l’eau: la MRC de Marguerite-D’Youville sera l’hôte de la 13e édition des Causeries Champlain

La MRC de Marguerite-D’Youville est fière d’annoncer qu’elle sera l’hôte, en 2021, de la 13e édition des Causeries Champlain. Cet événement annuel qui se tient en alternance entre la Charente et le Québec est un jumelage entre bassins versants et est organisé par le Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR OBV Richelieu/zone Saint-Laurent). Une panoplie de sujets en lien avec la question fondamentale de l’eau y seront abordés. Ainsi, les causeries réuniront des citoyens, des gestionnaires, ainsi que des élus d’ici et de la région de Charente en France pour alimenter des discussions sur des enjeux communs en lien avec cette précieuse ressource qu’est l’eau.

Le thème principal mis de l’avant dans cette édition sera les changements climatiques, avec un volet réservé pour discuter de la zone industrialo-portuaire et de l’agrandissement du Port de Montréal, deux sujets importants pour la région. Une programmation riche et diversifiée et soutenue par un large éventail d’intervenants et d’experts du milieu permettra aux participants d’élargir le spectre de leurs connaissances relativement à l’eau et à ses enjeux, tout en adhérant aux trois volets fondamentaux des Causeries Champlain, soit : l’information, la consultation et la concertation.

« La pertinence d’accueillir un tel événement chez nous est d’autant plus marquée par le fait que notre territoire est traversé par de nombreux cours d’eau et que la population accorde une importance notable à la préservation de cette grande richesse. Nous sommes heureux d’avoir la chance d’être les hôtes des Causeries Champlain. » a souligné Mme Suzanne Roy, préfet de la MRC et mairesse de Sainte-Julie, en marge de l’annonce de la prochaine région hôte au Québec.

Le président du COVABAR OBV Richelieu/zone Saint-Laurent, Hubert Chamberland, architecte et urbaniste, se réjouit que la MRC de Marguerite-D’Youville ait accepté d’être l’hôte des 13e Causeries Champlain. « La MRC chevauche les deux bassins de notre vaste territoire d’intervention, soit le bassin de la rivière Richelieu et celui du fleuve Saint-Laurent. De plus, l’industrie y côtoie l’agriculture, tout en composant avec des zones urbanisées de différentes densités, représentant toutes les entités économiques présentes dans notre bassin et elle affiche de nombreuses similarités avec la région de la Charente qui nous accompagne dans les Causeries » a déclaré M. Chamberland.

À propos des Causeries Champlain

Ni colloque, conférence ou symposium traditionnel, elles visent plutôt à enrichir et à approfondir de façon pragmatique le discours sur la question de l’eau afin que la sauvegarde et la valorisation de cette ressource soient prises en charge par toutes les parties prenantes à cet enjeu crucial.

Pour en savoir plus sur les Causeries Champlain :