Verchères en musique: une édition 2019 pour tous les goûts!

Tous les mercredis du mois d’août à 19h la Municipalité de Verchères vous donne rendez-vous sur le parvis de l’élise Saint-François-Xavier pour des spectacles en plein air gratuits. Une programmation très variée vous est offerte. Apportez vos chaises ! En cas de pluie, les spectacles ont lieu dans l’église.

Lilas l’bon temps – 7 août 19h

Lilas L’Bon Temps nous transporte dans l’univers de la chanson folk à saveur traditionnelle avec des comptines et chansons d’autrefois qu’elles ont complètement revisitées. Formé de Magalie Bélanger au piano, Madeleine Légaré-Gobeil à la podorythmie et Alix Croset au violon, le groupe vous présente leur album Chansons d’Enfances ainsi que quelques pièces qu’elles ont composés lors de leur dernier voyage en Europe. Les harmonies vocales, l’originalité des chansons et l’enthousiasme des trois talentueuses musiciennes font de ce spectacle un incontournable.

Normand Perron – 14 août 19h

Entre le folk et le blues, des textes bien ficelés, la voix colorée par les cordes et percussions. Une performance, qui laissera place à une grande envolée musicale. Normand Perron fait carrière en musique depuis plus de 30 ans, au Québec, en France, Belgique, Afrique, États-Unis, il a produit 5 albums, musiques de film et contes. En 2013, il recevait le prix Grand Héron d’honneur, remis par le Mouvement Québec Français, pour l’ensemble de sa carrière.

Ojos Claros Flamenco – 21 août 19h

Née à Montréal en 2010, la compagnie Ojos Claros est le fruit de la complicité de quatre artistes : la chanteuse Julie Trudel « La Niña », la danseuse Sonia Rochette « La Dulce », le guitariste Jheinsen Montalvo et le percussionniste Hanser Santos Gomez. Fortement imprégné de plusieurs séjours en Espagne, le quatuor vous invite à un tableau dont le paysage flamboyant se manifeste à travers la danse, la guitare, le chant et les percussions, coloré d’une magnitude puisée à même le folklore traditionnel d’Andalousie. Leur spectacle intitulé «Tablao », est un mélodieux périple émotionnel, du nord au sud de leur fougueuse terre d’adoption.

Disney Jazz – 28 août 19h

Le Cabaret Jazz Band vous convie à une soirée pour toute la famille! Nous ferons un hommage aux plus beaux thèmes des films d’animation de Disney. Les instigateurs du projet Jean-François Poulin (vocal) et Pierre-Armand Tremblay (arrangements et piano), accompagnés de talentueux musiciens revisitent merveilleusement ces thèmes avec des saveurs jazz et renouvellent ainsi ces grands classiques. Cʼest une soirée idéale pour tous les âges: les plus jeunes seront introduits au vaste monde du jazz par des chansons quʼils connaissent et aiment; et les plus vieux seront charmés par la qualité des arrangements et le grand talent des musiciens. Venez vivre et revivre de beaux souvenirs avec nous à travers les magnifiques mélodies de Cendrillon, la Belle et la Bête, Histoire de jouets, Le Roi Lion, Monsters Inc., Aladdin, Hercule, Tarzan, Pinocchio, et plusieurs autres! Et pourquoi pas venir costumé et/ou amener un toutou ou un objet Disney!

Nous vous attendons en grand nombre pour profitez de ces spectacles rassembleurs.