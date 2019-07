Alfa Rococo à Boucherville

Alfa Rococo est de retour sur scène avec son nouvel album L’Amour et le chaos, clair obscur où les chansons s’enchaînent comme un long souffle. Après plus de 10 années de carrière, le duo compte déjà quatre albums incluant de nombreux succès radiophoniques : Lever l’ancre, Les Jours de pluie, Chasser le malheur, Météore. Ils nous présentent un spectacle porté par des amorces accrocheuses pop et des thèmes de guitares et de claviers des plus contagieux!

31 juillet, 19 h 30

Alfa Rococo

Endroit : Place de l’église Sainte-Famille, 560, boul. Marie-Victorin

Beau temps, mauvais temps ∙ Gratuit!

Apportez votre chaise ou votre couverture