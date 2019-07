La Galerie Lez’arts présente l’exposition Jouer la couleur réalisée par le groupe Sans Frontière de l’AEAHBV

Jusqu’au 4 août, la Galerie Lez’arts accueille l’exposition Jouer la couleur réalisée par le groupe Sans Frontière de l’Association des enfants et adultes handicapés de Boucherville et Varennes (AEAHBV).

L’exposition

« Jouer, c’est expérimenter le hasard », Novalis. En avril dernier, l’artiste Isabelle Fortier accueillait le groupe Sans Frontière de l’AEAHBV à venir créer au Café centre d’art. Afin de stimuler leur sens et leur permettre de créer dans un contexte plutôt libre, l’artiste leur a proposé plusieurs outils à utiliser avec de la peinture ainsi que des pistes pour venir la déposer sur de grands papiers. La peinture étant un médium très sensoriel, elle permet un certain défoulement lorsqu’elle est appliquée sur une grande surface.

Les jeunes et leurs animateurs ont pu ainsi essayer et inventer toutes sortes de façons de voir la couleur apparaître sur leur feuille. Étendre, imprimer, gratter, frotter, tapoter, tournicoter les couleurs et s’en émerveiller!

L’organisme

L’AEAHBV, c’est d’abord et avant tout un rassemblement d’enfants et d’adultes vivant avec un handicap. L’organisme vise le développement et l’intégration des jeunes dans la communauté. Il offre un milieu de vie où le respect des différences permet l’épanouissement et l’évolution de tous. Les parents peuvent alors bénéficier d’un répit en sachant que leur enfant participe à des activités valorisantes et adaptées.

Galerie Lez’arts

Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère – Section jeunesse

501, chemin du Lac

Renseignements

Service des arts et de la culture 450 449-8651 culture-patrimoine@boucherville.ca