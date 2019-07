Varennes : Les récipiendaires d’un Mérite architectural sont connus

En respect de son engagement à reconnaitre les projets de construction, de rénovation et de restauration qui présentent des caractères architecturaux de qualité, le conseil municipal a attribué le Mérite architectural de Varennes afin de souligner la mise en valeur du cadre bâti varennois.

Un jury composé de professionnels du Service de l’urbanisme et de l’environnement ainsi que de membres du comité consultatif d’urbanisme de la Ville a déterminé les lauréats de chaque catégorie :

• • Bâtiments résidentiels

• • Bâtiments commerciaux, industriels ou publics

• • Bâtiments patrimoniaux

Chacun des projets a été évalué en fonction des critères suivants : la qualité architecturale, l’innovation et l’originalité, la qualité des aménagements paysagers, l’intégration d’éléments écologiques, l’intégration à l’environnement et l’accessibilité des lieux pour les personnes à mobilité réduite.

Le Mérite architectural 2019 récompense ainsi les efforts des propriétaires pour l’embellissement urbain varennois au cours de l’année précédente.

Les lauréats sont les suivants :

1. Mérite architectural 2019 dans la catégorie bâtiment résidentiel :

129, rue de la Tenure (Mélissa Théroux et Éric Plasse)

2. Mérite architectural 2019 dans la catégorie bâtiment commercial, industriel et public :

1523, chemin du Pays-Brûlé (Isabelle Collette)

3. Mérite architectural 2019 dans la catégorie bâtiment patrimonial :

691, chemin du Petit-Bois (Johanne Lalumière et Yvon Lemaire)

4. Coup de coeur du conseil municipal

1800, chemin du Pays-Brûlé (France Saint-Jean)

« Félicitations aux récipiendaires pour la qualité et l’esthétisme de vos projets architecturaux en lien avec vos bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels », a déclaré le maire Martin Damphousse lors de la cérémonie de remise du Mérite qui se déroulait le 8 juillet dernier à la Maison Saint-Louis.