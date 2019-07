Championnats canadiens sur route : deux cyclistes des Dynamiks montent sur le podium

Les coureurs cyclistes Tristan Jussaume et Félix Robert du Club cycliste Dynamiks de Contrecœur se sont particulièrement démarqués lors des Championnats canadiens sur route qui se tenaient du 28 juin au 1er juillet à Saint-Georges, en Beauce.

Tristan Jussaume, de Contrecœur, a obtenu la deuxième position lors de l’épreuve contre-la-montre, obtenant ainsi le titre de vice-champion canadien. Pour sa part, Félix Robert, de Boucherville, a remporté la médaille d’or. Il a donc été déclaré champion canadien à l’épreuve du critérium.

Il y avait trois épreuves à ces compétitions : un contre-la-montre, une course sur route et un critérium. Chacune de ces épreuves représentait un défi de taille, en raison principalement des parcours qui offraient tous des dénivelés importants.

Les athlètes du Club cycliste Dynamiks qui ont pris part à ces championnats : Iris Gabelier, Danaë Waterbury, Xavier Anderson, Félix Dalpé, Pierre-Olivier Trottier, Gregory Santiago Zapata, et également avec l’équipe du Québec, Tristan Jussaume, Mathias Guillemette, et Félix Robert.