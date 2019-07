Début de la tournée des Saltimbanques du 450 ce soir au parc Michel-Chartrand, à 19 h

Le Théâtre du 450 est heureux d’annoncer que, pour une neuvième année, les Saltimbanques du 450 sillonneront la Rive-Sud pendant tout l’été. La nouvelle équipe d’interprètes, composée de comédiens et comédiennes qui viennent tout juste de terminer leur formation professionnelle dans l’une des grandes écoles de théâtre du Québec, présente La Ballade de Robin des Bois, un conte-comédie inspiré de la tradition orale anglaise.

Robin des Bois, Petit Jean et la joyeuse bande des brigands, Marianne et le vilain shérif sont tous engagés dans une histoire aux allures western. Qui sont les bons ? Qui sont les méchants ? Le prince des voleurs est-il un hors-la-loi ou un héros?

Les Saltimbanques du 450 s’amènent chez vous pour raconter, à leur manière, une toute nouvelle histoire : un spectacle festif, pour tous!

Dirigés avec passion et humour par Vincent Pascal et Samuel Bleau, Romy Bouchard, Guillaume Bouliane-Blais, Catherine Lapalme, Marc-Antoine Lamarche, Rosalie Leblanc-Houle et Marc-André Trépanier incarnent une galerie de personnages et réinventent, sous nos yeux, une histoire où imagination et musique se conjuguent, pour le plus grand plaisir de tous. La scénographie de Leilah Dufour-Forget vient permettre à ces brillants acteurs de créer décors et ambiance directement sous les yeux des spectateurs.

Du 10 juillet au 28 août, vous trouverez les Saltimbanques du 450, le temps d’une représentation, sur un parvis d’église ou dans un parc près de chez vous! De Contrecoeur à Saint-Philippe, ils s’arrêteront à Longueuil, mais aussi dans plusieurs municipalités de la Montérégie pour vous inviter à un voyage dans un temps et un lieu qui, finalement, n’est pas si éloigné de nous !

Apportez vos chaises : c’est gratuit! Pour consulter le calendrier des représentations, rendez-vous au

www.theatredu450.ca .

Mission

Notre mission, c’est de raconter des histoires en les jouant, illustrant par le jeu le rôle capital de leur transmission; les Saltimbanques proposent un spectacle riche, s’adressant à des gens d’aujourd’hui tout en rendant hommage à notre imaginaire collectif. Bref, ils vous convient à une soirée festive, une façon contemporaine de s’asseoir autour du feu pour un spectacle ludique à souhait !Les Saltimbanques : maintenant une tradition sur la Rive-Sud !

Inspiré à la fois par la pratique théâtrale du Moyen Âge et par la tradition de la Renaissance italienne, notre théâtre ambulant va à la rencontre des gens, dans des lieux qui leur sont familiers. Nous travaillons à la création d’un spectacle vivant, destiné au grand public, joué en plein air, dans des lieux différents et, par conséquent, à géométrie variable.

Les Saltimbanques du 450 sillonnent la Rive-Sud depuis maintenant neuf ans. L’équipe d’interprètes est renouvelée chaque année, puisqu’elle est entièrement composée de comédiens et comédiennes qui viennent tout juste de terminer leur formation professionnelle dans l’une des grandes écoles de théâtre du Québec. Le propos du spectacle est également entièrement nouveau, mais le principe de travail demeure : exploiter plusieurs dimensions de l’imaginaire, celle des comédiens comme celle des spectateurs.

Notre défi est clair : utiliser des récits et des personnages de contes parfois égarés, mais jamais oubliés, fournir à une équipe d’acteurs et de concepteurs un terrain de jeu emballant, tout en proposant à un public de tous âges de renouer avec son imaginaire afin de lui faire vivre des aventures capables d’émouvoir, d’amuser et d’inspirer. Les aventures de Robin des Bois ont contribué à forger l’imaginaire qui crée les histoires d’aujourd’hui. Se les réapproprier par l’entremise du théâtre, c’est se donner la chance qu’elles continuent de jouer leur rôle, à l’intérieur de leurs contes comme dans la vie de ceux à qui on les raconte.