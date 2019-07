Les jeunes enfilent leurs beaux chandails pour célébrer le lancement de la nouvelle image de l’AEAHBV!

Le 26 juin dernier a eu lieu le lancement officiel de la nouvelle appellation et du nouveau logo de L’Association des Enfants et Adultes Handicapés de Boucherville et Varennes (AEAHBV), qui deviendra Loisirs et Répit SANS LIMITES. Pour cette occasion, les jeunes participants et les moniteurs du camp d’été ont fièrement porté le nouveau chandail arborant le logo et la nouvelle appellation de l’organisme.

Étaient présents lors du lancement officiel le représentant du maire de Boucherville, Roger Maisonneuve, la mairesse suppléante de Varennes, Brigitte Collin, les jeunes participants du camp d’été, les moniteurs, les parents et amis ainsi que plusieurs autres partenaires impliqués de près et de loin dans l’organisme.

Un peu d’histoire derrière cette transformation

En 2018 s’amorce un grand processus afin de rajeunir et moderniser l’image de l’organisme. Après plusieurs démarches impliquant les jeunes, leurs parents et les moniteurs, un nouveau nom est sélectionné. L’organisme devient Loisirs et Répit SANS LIMITES. Un nouveau logo suit quelques mois après afin d’illustrer de façon positive une partie de notre mission : repousser toujours plus les limites dans les activités que nous proposons. Pour notre nouveau logo, nous nous sommes inspirés du symbole de l’infini parce que ce symbole représente la neurodiversité, c’est-à-dire l’expression positive de l’intelligence sous toutes ses formes et toutes ses couleurs. Aujourd’hui nous pouvons fièrement porter le nouveau nom et le logo qui est à l’image de tous nos participants!

Loisirs et répit SANS LIMITES, en collaboration avec les villes de Boucherville et Varennes, offre tout au long de l’année des loisirs adaptés à des enfants, adolescents et adultes vivant une déficience intellectuelle et/ou un trouble du spectre de l’autisme. Ces loisirs sont une occasion unique pour les participants de vivre une expérience de vie des plus enrichissantes en plus d’offrir un répit de qualité à leurs parents et à leurs proches.