La vente de livres au profit du Centre Aux Quatre Poches rapporte 14 650 $

Les 15 et 16 juin derniers se tenait au Centre Mgr-Poissant, à Boucherville, la 10e édition de l’incontournable vente annuelle de livres au profit du Centre Aux Quatre Poches. « Nous sommes très heureux que l’objectif initial de 12 500 $ ait été dépassé car nos besoins sont grands cette année. Nous devons aménager la cour arrière du centre pour qu’elle soit adaptée aux grands besoins de notre clientèle lourdement handicapée », a indiqué Sylvie Lamy, directrice, développement philanthropique et communications.

Les responsables de cette activité-bénéfice remercient les donateurs de livres ainsi que les acheteurs qui ont bravé la pluie. « Nous désirons aussi remercier chaleureusement nos bénévoles qui ont effectué plus de 600 heures de bénévolat afin de trier, classer, étiqueter, transporter et vendre les livres. Ce beau succès leur revient! », a ajouté Mme Lamy.

La collecte de livres reprendra l’année prochaine, de la mi-avril à la fin juin. La date de la vente sera communiquée bientôt.

Depuis 1992, le Centre de Répit-Dépannage aux 4 Poches, situé à Boucherville, offre des séjours stimulants et sécuritaires aux enfants âgés de plus de 3 ans et aux adultes de la Montérégie présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA) avec ou sans handicap physique. Le Centre propose ainsi aux membres de ces courageuses familles un moment de repos, leur permettant ainsi de se ressourcer.

Si vous avez envie d’encourager 4 Poches, n’hésitez pas à contacter Sylvie Lamy, directrice développement philanthropique et communications au financement@centrequatrepoches.org ou au 514 567-1638.