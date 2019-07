Le nouveau pont des îles cause une congestion sur le fleuve

Il n’y a pas que les automobilistes qui sont victimes de la congestion, les plaisanciers aussi, et surtout ceux qui possèdent de gros yachts.

La circulation sur le fleuve était importante durant la longue fin de semaine de la fête du Canada. Habitués à naviguer dans le chenal principal, plusieurs plaisanciers de gros bateaux et de voiliers ne peuvent plus y accéder depuis la construction du pont reliant l’île Sainte-Marguerite à l’île Pinard, dans le parc national des Îles-de-Boucherville. Plusieurs ont dû se contenter d’ancrer leur embarcation à l’entrée du chenal ou sur le fleuve.

La nouvelle passerelle d’une longueur de 120 mètres remplace maintenant le bac à câble qui assurait la liaison entre les deux îles en été. En raison de sa hauteur, et du haut niveau du fleuve, des embarcations ne peuvent tout simplement plus passer en dessous.