Dumas ouvrira la série de spectacles Des Airs d’été Desjardins

Dumas est l’une des figures les plus estimées de l’univers musical québécois et il est reconnu comme étant une bête de scène. Il est l’un des plus doués et prolifiques auteurs-compositeurs-interprètes de sa génération avec la création de 12 albums à son actif. De retour en force avec son plus récent album Nos idéaux, paru à l’hiver 2018, Dumas nous présente son spectacle solo mené de main de maître, avec au cœur de l’expérience, de la pop diamantaire. Venez écouter les mélodies de Dumas et la puissance de ses tableaux sonores.

Le 10 juillet, 19 h 30.

Première partie : Ma première scène, Rosema Tulip Groupe de la relève, lauréat du concours Ma première scène.

Rosema Tulip est un groupe créant des compositions originales. Sissi-Catherine Michaud auteure-compositrice-interprète vous fera découvrir son univers musical au style pop franco, riche en paroles et en musique.

20 h Dumas

Endroit : Place de l’église Sainte-Famille, 560, boul. Marie-Victorin Beau temps, mauvais temps ∙ Gratuit!

Apportez votre chaise ou votre couverture.

Fermeture de rue

La Ville de Boucherville tient à informer les citoyens qu’en raison du spectacle Des Airs d’été Desjardins, il y aura fermeture complète du boulevard Marie-Victorin, entre les rues De Montbrun et Pierre-Boucher le mercredi 10 juillet prochain entre 18 h 30 et 21 h 30. L’accès à la marina sera maintenu. Stationnement disponible à l’école orientante l’Impact située au 544, rue Saint-Sacrement.

Renseignements

450 449-8640 ∙ 450 449-8651 boucherville.ca culture-patrimoine@boucherville.ca

Fin de la vente et de la distribution de bouteilles d’eau à usage unique

La Ville de Boucherville tient à informer la population qu’elle n’offre plus de bouteilles d’eau en plastique à usage unique dans le cadre de tous ses événements. Elle souhaite sensibiliser les citoyens à adopter de bonnes pratiques en matière de développement durable et d’environnement en les invitant à utiliser leur propre gourde d’eau afin de réduire leur impact écologique.

Une station de remplissage de bouteilles réutilisables sera offerte sur le site.