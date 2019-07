24 enfants découvrent le métier de pompier grâce à la persévérance scolaire à Saint-Amable

Ce sont 24 enfants des écoles primaires de Saint-Amable qui ont participé à l’activité Pompier d’un jour, organisée par le Service incendie de la Municipalité les 3 juin et 18 juin derniers. Cette activité vise à encourager la persévérance scolaire, l’esprit d’entraide et effectuer de la prévention auprès des enfants.

Les enfants sont cherchés à l’école par les pompiers en camion incendie, ils visitent la caserne, assistent à des démonstrations et découvrent des équipements spécifiques au métier de pompier.

Depuis sa création en 2012 par Patrick Graveline, l’activité Pompier d’un jour a accueilli des centaines de jeunes amabliens qui ont pu apprécier cette récompense, témoigner de leur expérience auprès de leurs amis et pour certains développer de l’intérêt pour le métier de pompier.

Pour participer, les élèves cumulent des coupons qu’ils reçoivent lorsqu’ils effectuent des bonnes actions ou qu’ils persévèrent dans leurs travaux académiques. Un élève par niveau de scolarité (1ère, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e année) a été tiré au sort parmi tous les coupons accumulés. Plus les élèves réalisent de bonnes actions, plus ils cumulent de coupons et plus ils ont de chances de plonger dans la vie d’un pompier.

Pompier d’un Jour offre une motivation supplémentaire aux élèves en fin d’année scolaire avec un système de récompense complémentaire à ceux appliqués par les écoles tout au long de l’année.