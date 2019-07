Le RTL participe aux festivités du Rendez-vous de la mairie 2019

Les citoyens de l’agglomération de Longueuil pourront de nouveau compter sur le Réseau de transport de Longueuil (RTL) pour se rendre au Rendez-vous de la Mairie 2019, qui se tiendra le 4 juillet prochain au parc de la Rivière-aux-Pins.

Ce concert en plein air mettra en vedette l’auteure-compositrice-interprète Cœur de pirate, accompagnée du ténor Marc Hervieux. Les musiciens de l’Orchestre symphonique de Longueuil seront également sur place, sous la direction du chef Marc David.

« Monsieur David tiendra son dernier concert après 25 années au sein du réputé orchestre. Il s’agit sans aucun doute d’une soirée à ne pas manquer ! C’est également avec un grand plaisir que nous offrons un service de navettes aux participants afin qu’ils puissent profiter pleinement de cet événement en ayant l’esprit tranquille », a souligné Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.

À titre de transporteur officiel, le RTL offrira un service gratuit de navettes reliant les stationnements du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois et de l’École secondaire de Mortagne au parc de la Rivière-aux-Pins de 18 h 45 à 20 h 15 et de 21 h 45 à 22 h 30.

Pour plus d’informations sur les navettes, consultez le site Web du RTL.