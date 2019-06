Entraves majeures sur le réseau autoroutier durant la fin de semaine du 28 juin au 2 juillet

Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des fermetures majeures seront mises en place durant la longue fin de semaine du 28 juin, notamment dans le corridor de l’A-15 SUD menant au pont Champlain en direction de la Rive-Sud et dans l’échangeur Turcot. Ces secteurs sont à éviter.

À noter qu’au cours de la soirée du 29 juin, trois ponts reliant la Rive-Sud à l’île de Montréal seront entravés, soit le pont Honoré-Mercier pour des travaux, le pont Champlain pour le raccordement au nouveau pont Samuel-De Champlain et le pont Jacques-Cartier, en raison de l’International des Feux Loto- Québec. Pour éviter la congestion, les usagers de la route sont invités à planifier leurs déplacements et à utiliser si possible le transport collectif.

PONT CHAMPLAIN

Signature sur le Saint-Laurent (SSL) procédera à l’ouverture du pont Samuel-De Champlain en direction de la Rive-Sud à compter de lundi matin, le 1er juillet, à 11 h :

Fermetures dans l’échangeur Turcot :  Bretelle A-15 SUD (Décarie) pour A-15 SUD  Bretelle A-20 EST (du Souvenir) pour A-15 SUD

o Détour : bretelle pour A-720 EST (Ville-Marie), sortie 7 (pont Jacques-Cartier), rue Notre- Dame, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier

De vendredi 28 juin à 22 h à lundi 1er juillet 11 h

Fermeture COMPLÈTE de l’A-15 SUD / A-10 EST, entre l’échangeur Turcot à Montréal et l’entrée du boulevard Taschereau (R-134) à Brossard, incluant le pont Champlain.

Fermeture sur l’autoroute Bonaventure :  A-10 EST à la hauteur de la sortie 2 (avenue Pierre-Dupuis)

o Détour : demi-tour via l’avenue Pierre-Dupuy, A-10 OUEST, boulevard Robert-Bourassa, A- 720 EST (Ville-Marie), sortie 7 (pont Jacques-Cartier), rue Notre-Dame, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier

Fermeture sur l’Île des Sœurs :  les entrées de l’Île des Sœurs pour A-15 SUD

o Détour : boulevard de l’Île-des-Sœurs, chemin de la Pointe-Nord, A-10 OUEST, boulevard Robert-Bourassa, A-720 EST (Ville-Marie), sortie 7 (pont Jacques-Cartier), rue Notre-Dame, avenue Papineau et pont Jacques-Cartier

 Réseau local : une voie demeure ouverte, via l’entrée du boulevard Gaétan-Laberge pour l’A-15 SUD, afin d’accéder à l’Île des Sœurs

Fermetures dans l’échangeur A-10 / R-132 à Brossard :

Bretelle R-132 EST (René-Lévesque) pour A-10 EST (des Cantons-de-l’Est)

o Détour : boulevard Marie-Victorin Est, R-132 EST, sortie 76 pour le boulevard Simard, avenue Victoria, boulevard Lapinière, R-134 OUEST et A-10 EST

Bretelle R-132 OUEST (René-Lévesque) pour A-10 EST (des Cantons-de-l’Est)

o Détour : boulevard Marie-Victorin Ouest, boulevard de Rome, boulevard Marie-Victorin Est, R-132 EST, sortie 76 pour le boulevard Simard, avenue Victoria, boulevard Lapinière, R-134 OUEST et A-10 EST

Pont Victoria  DEUX voies ouvertes en direction de la Rive-Sud, de vendredi 22 h à lundi 11 h

ÉCHANGEUR TURCOT  Fermeture COMPLÈTE de la bretelle menant de l’A-20 EST (du Souvenir) à l’A-15 NORD

(Décarie), de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour la R-136/A-720 EST, sortie 2 (avenue Atwater), rue Saint-Jacques, avenue Atwater, rue Saint-Antoine, l’entrée à la hauteur de la rue Rose-de-Lima pour l’A-720 OUEST et suivre le détour de la bretelle de l’A-720 OUEST pour A-15 NORD (voir ci-dessous).

 Fermeture COMPLÈTE de la bretelle menant de l’A-720 OUEST (Ville-Marie) à l’A-15 NORD (Décarie), de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Détour : via la bretelle pour l’A-20 OUEST, continuer jusqu’à la sortie 60 pour l’A-13 NORD, A-520 EST, A-40 EST et bretelle pour A-15 NORD / Laval dans l’échangeur des Laurentides. Réseau local, CUSM : sur l’A-20 OUEST, via la sortie 65 (Boulevard Angrignon), rue Pullman, boulevard de Sainte- Anne-de-Bellevue, rue Saint-Jacques, boulevard Cavendish, rue Sherbrooke et boulevard Décarie.

 Fermeture partielle de 3 voies sur 4 sur l’A-15 NORD (Décarie), entre l’échangeur Turcot et le tunnel Notre-Dame-de-Grâce, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

À prévoir sur l’autoroute 15 NORD (Décarie)

À compter du 1er juillet à 5 h, et ce jusqu’à la fin août, fermeture d’une voie sur quatre dans le secteur rue Sherbrooke / tunnel Notre-Dame-de-Grâce.

PROJET TURCOT, RÉSEAU LOCAL

 Fermeture COMPLÈTE de la rue Notre-Dame Ouest, entre le boulevard Monk et l’avenue de Carillon (sous l’échangeur Turcot), de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour, direction est : via le boulevard Monk, la rue Saint-Patrick, l’avenue de l’Église et la rue Saint-Rémi Détour, direction ouest : via la rue Saint-Rémi, l’avenue de l’Église, la rue Saint-Patrick et le boulevard Monk

 Fermeture COMPLÈTE du chemin Glen, entre les rues Saint-Jacques et Sainte-Catherine (sous l’A-720), de vendredi 22 h à lundi 5 h

Détour, direction est : via la rue Saint-Jacques, la rue Lenoir, la rue Saint-Antoine, la rue Saint-Jacques (Ouest), le boulevard Décarie, le boulevard De Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine Détour, direction ouest : via la rue Saint-Jacques, le boulevard Décarie, le boulevard De Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine

L’INTERNATIONALE DES FEUX LOTO-QUÉBEC  Fermeture COMPLÈTE du pont Jacques-Cartier, samedi de 20 h 30 à 23 h 30.

 Fermeture COMPLÈTE de l’A-720 EST (Ville-Marie), entre la sortie 4 (rue de la Montagne) et l’avenue Papineau, samedi de 20 h 30 à 23 h 59.

 Pendant la fermeture du pont Jacques-Cartier, une voie sera ouverte sur l’A-10 EST (Bonaventure) et le pont Champlain, en direction de la Rive-Sud, jusqu’à la route 132, de samedi 19 h à dimanche 1 h.

Déplacements en transport collectif

 Rabattement des lignes d’autobus du RTL, d’exo et de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui empruntent habituellement le pont Champlain à destination du centre-ville vers le terminus Longueuil à partir de samedi 19h.

o Avec la collaboration de l’ARTM, les usagers en direction de Montréal recevront à la sortie de l’autobus un titre avec deux passages (aller-retour) pour prendre du métro. Les usagers en direction de la Rive-Sud recevront également au Terminus Centre- Ville un titre avec deux passages (aller-retour) pour prendre le métro.

o Des agents du RTL ou d’exo seront postés au Terminus Longueuil mais aussi au Terminus Centre-ville pour accompagner la clientèle.

o Les lignes d’autobus touchées sont: o RTL : 45 et 90

Mesures liées au camionnage

 Interdiction de circulation pour les camions de trois essieux et plus aux heures de pointe les jours de semaine :

o De 5hà9h30, en direction de Montréal o De 15h à 19h, en direction de la Rive-Sud



Modifier son itinéraire via le pont Victoria (R-112)

Pendant toute la période des travaux, prolongation des heures de pointe sur le pont Victoria : o De 5h à 10h,2 voies en direction de Montréal

o De 14h à 20h, 2 voies en direction de Saint-Lambert

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées.

Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.