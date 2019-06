Plus d’un million d’heures en services de soutien à domicile effectuées en Montérégie-Est

Les intervenants du soutien à domicile en Montérégie-Est ont effectué 1 015 554 heures en 2018-2019. Ils ont dispensé des services à 8064 personnes réparties sur l’ensemble du territoire desservi. Il s’agit d’une augmentation de près de 300 000 heures sur trois ans. Les années auparavant, le nombre d’heures s’élevait à 739 341 en 2016-2017 et 833 069 en 2017-2018.

Pour le récent exercice 2018-2019, le CISSS de la Montérégie-Est a déployé un plan de développement de 6,6 millions $ pour une combinaison de services professionnels, d’aide à la personne, d’aide domestique et de répit.

« Les services de soutien à domicile répondent à la volonté de la majorité des usagers de rester chez eux, dans le confort de leur résidence, le plus longtemps possible » mentionne la directrice adjointe du programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées, du soutien à domicile et partenariat, Sophie Boulva. « Nous souhaitons remercier tous les intervenants du soutien à domicile qui sont les artisans de ces résultats exceptionnels. »