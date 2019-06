La rue Newton termine en 4e place au palmarès des plus mauvaises routes du CAA-Québec

Le CAA-Québec a dévoilé le 17 juin les résultats de son sondage qui a conduit à déterminer quelles sont les routes les plus délabrées et mal en point cette année. La rue Newton, située dans le parc industriel de Boucherville, a obtenu la quatrième place à ce palmarès, derrière le chemin Craig à Lévis, la Montée du Bois-Franc à Saint-Adolphe-d’Howard et le boulevard Gouin Est à Montréal. Près de 21 000 personnes ont enregistré des signalements sur une période de quatre semaines, un record en soi au CAA.

L’organisme compte se faire le messager de ces résultats auprès des autorités municipales et provinciales pour demander, au nom des signataires, de s’engager à réparer ces voies publiques. Du côté de Boucherville, la réfection de la rue Newton est déjà dans les cartons de la Ville. « C’est dans le plan de match », a confirmé le maire Jean Martel. Il reste cependant à déterminer si les conduits sanitaires seront à remplacer ou non.

La réfection de cette rue pourrait se faire à l’automne mais plus probablement au printemps 2020. Les travaux seront exécutés à la suite d’un règlement d’emprunt sous réserve que celui-ci ne soit pas contesté. Selon la politique de la municipalité, une taxe d’amélioration locale sera facturée aux propriétaires du secteur, des citoyens corporatifs en l’occurrence.