À Saint-Amable, pas de lingettes dans les toilettes!

La Municipalité de Saint-Amable lance une campagne d’information et de sensibilisation à l’intention de ses citoyens pour arrêter l’explosion des coûts d’entretien des stations de pompage de son réseau d’assainissement des eaux usées, causés par les lingettes jetées dans les toilettes.

En tout temps, les lingettes démaquillantes, les lingettes nettoyantes ou toutes autres lingettes doivent être jetées dans le bac noir, excepté les lingettes pour bébés qui peuvent être jetées dans l’Organibac (bac brun). Patrick Lelièvre, directeur du Service des travaux publics à la Municipalité de Saint-Amable, rappelle que « Les lingettes ne se désintègrent pas comme le papier hygiénique, voilà pourquoi elles obstruent ainsi les pompes, même si certains produits ont la mention biodégradable. Le fait de jeter dans les toilettes des lingettes humides ou tout autre produit à l’exception du papier hygiénique engendre des coûts supplémentaires pour le nettoyage et l’entretien des stations de pompage qui pourraient être facilement évitables. »

L’assainissement des eaux permet de préserver la qualité de notre environnement. Il est important de veiller au fonctionnement optimal de ces installations essentielles. Jeter les lingettes dans les poubelles évite plusieurs inconvénients :

• l’inondation des maisons par refoulement;

• le débouchage de vos canalisations;

• la dégradation prématurée des stations de pompage de la Municipalité;

• l’explosion des coûts de déblocage, de nettoyage et d’entretien des stations de pompage.

La campagne, intitulée « Les lingettes, PAS dans la toilette! », lance un message clair appuyé par une formule mathématique imagée de façon humoristique montrant la photo d’un bébé, joyeux de son beau dégât, et la photo d’un amas de lingettes à une station de pompage de Saint-Amable.

La campagne sera déployée dans les différents médias de la Municipalité et dans plusieurs commerces partenaires qui vendent des lingettes : IGA Marché du Faubourg, Pharmacie Familiprix et Pharmacie Jean Coutu.