La 7e édition du Yoga-Concert contre le cancer permet de remettre 10 540 $ pour cette cause

La Fondation Québécoise du Cancer récolte la belle somme de 10 540$ grâce à la 7e édition du Yoga-Concert contre le cancer organisée par Isabelle O’Brien et Valérie Trinh, propriétaires du studio de yoga Bikram Yoga Boucherville. Cette activité s’est tenue cette année sous le magnifique dôme du Marché Public sur la rue Lionel-Daunais. L’objectif de collecte fixé était de 12 000$.

Cette 7e édition du Yoga-Concert contre le cancer s’est tenue par une belle journée printanière. Comme par le passé, les gens étaient invités à participer à une classe de yoga à l’extérieur en compagnie de quelques-unes des plus grandes voix du Québec. Après la classe, les yogis ont eu le privilège d’assister à un spectacle en toute intimité. Cette année, l’événement a rassemblé de nombreux artistes dont Bruno Pelletier, porte-parole pour la Fondation Québécois du cancer, Luce Dufault, Lulu Hughes, porte-parole du Programme de yoga gratuit pour les personnes atteintes de cancer soutenu par la Fondation Québécoise du Cancer, son frère Rick Hughes, Elyzabeth Diaga, MaestaR, à la guitare, Martin Bachand et aux chœurs, Catherine Brodeur. Tout ce beau monde était sous la direction musicale de la charmante Catherine Maurais.

L’événement bénéfice aura attiré une cinquantaine de participants; il va sans dire qu’un spectacle de cette qualité pourrait attirer beaucoup plus de monde !

L’édition 2020 est déjà dans le collimateur de ces deux organisatrices qui souhaitent faire du bien au plus grand nombre de gens, incluant les personnes atteintes de cancer. Voilà pourquoi ce nouveau partenariat avec la Fondation Québécoise du cancer leur permettra d’offrir une nouvelle classe entièrement dédiée aux personnes atteintes de cancer.