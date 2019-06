Hugues Aubertin conduit à son dernier repos

Les funérailles de l’ancien maire de Boucherville, Hugues Aubertin, se sont tenues vendredi dernier, lors d’une cérémonie empreinte de sobriété, à l’église Sainte-Famille. Environ 200 personnes s’étaient déplacées pour l’occasion afin de saluer une dernière fois celui qui a dirigé les destinées de la ville durant neuf ans. Trois personnes ont livré de chaleureux témoignages lors de cette commémoration. Le frère du défunt, Normand Aubertin, a rappelé de nombreux souvenirs de jeunesse de celui que plusieurs appelaient «Hugo» en plus de parler de sa vie adulte et de son engagement politique.

La fille du disparu, Cinthia, a souligné sa grande générosité. Elle a décrit son père comme une force tranquille, un homme dévoué à sa communauté, une personne pragmatique. À son tour, le maire Jean Martel l’a qualifié de rassembleur en plus de mentionner qu’il était à la fois humble, à l’écoute des autres et accessible à tous. « Il aura été une source d’inspiration », a ajouté M. Martel.

À l’hôtel de ville

Proches, amis et connaissances se sont réunis par la suite dans la salle du conseil, à l’hôtel de ville afin de rendre un dernier hommage à l’ancien maire. Une dizaine de personnes ont livré des témoignages touchants en souvenir de celui qu’elles ont connu et côtoyé longtemps.

« Il a été un élément important de notre organisation; nous pouvons être fiers de l’avoir eu comme maire. Il a fait une maudite belle job! », a affirmé Ronald Beaupré, directeur général de la municipalité durant les années pendant lesquelles M. Aubertin dirigeait les destinées de la Ville.

L’actuel directeur général de la Ville, Roger Maisonneuve, a décrit M. Aubertin comme un bâtisseur de communauté équitable, un homme juste et empathique.

L’ancien député François Beaulne a partagé des souvenirs de l’époque où les deux hommes étaient en poste, lui à l’Assemblée nationale, M. Aubertin à la mairie. « Je conserverai toujours en mémoire sa vision humaine de la ville. « Il voulait retenir les jeunes à Boucherville afin qu’ils ne s’expatrient pas dans d’autres municipalités. »

M. Aubertin aura vécu de très belles années sur la scène municipale. Il aura été très utile à sa communauté.