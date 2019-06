L’OSDL souligne avec émotion les 25 ans de carrière du chef Marc David

Les dernières lignes d’un chapitre marquant de la petite histoire de l’Orchestre symphonique de Longueuil s’écrivent cette année avec le départ annoncé du chef Marc David qui aura laissé son empreinte après avoir été en poste durant un quart-de-siècle! Du rarement vu dans le monde musical. Afin de souligner ce tournant, l’OSDL lui a organisé une fête chaleureuse, teintée d’humour, en présence de nombreux invités rassemblés à l’hôtel de ville de Longueuil mercredi dernier. Il y avait de l’amour dans l’air comme dit la chanson, mais surtout beaucoup d’émotion.

Animée avec brio par le ténor Marc Hervieux, cette soirée hommage aura été l’occasion de saluer M. David avec une série de témoignages bien sentis et, bien sûr, entrecoupés de musiques et de chansons appropriées pour la circonstance. Bref, le chef sortant de l’OSDL n’aurait pu recevoir meilleur cadeau. D’ailleurs, il a conservé le sourire tout au long de la fête et a vécu ce long hommage avec une intensité peu commune.

Première personne à prendre la parole, la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, a exprimé de la reconnaissance et de l’admiration envers celui qui s’est toujours voulu près du public. « Vous avez démocratisé la musique durant 25 ans et avez fait la fierté de notre ville », a mentionné Mme Parent qui a remis à M. David un certificat honorifique.

Le président de la Fondation de l’OSDL, Me Jean-Jacques Rainville, a pour sa part souligné le travail remarquable, le leadership et la sensibilité aux autres dont a toujours fait preuve le chef d’orchestre. « Nous vous remercions du plus profond du coeur pour votre contribution exceptionnelle autant sur le plan artistique que sur le plan humain », a soutenu Me Rainville.

Proche collaborateur du chef David, le percussionniste et directeur des opérations Michel Viau a fait ressortir avec éclat les «quatre vérités» du Maestro : un rassembleur, un homme de coeur, engagé, un magicien. Pour faire une blague, les musiciens présents ont interprété un air de Noël qu’ils ont joué une centaine de fois en concert en portant sur la tête un accessoire symbolisant un renne.

De son côté, la directrice générale de l’OSDL, Denyse Thiffault, s’est fait l’intermédiaire pour remettre deux certificats souvenir à M. David dont un signé par le premier ministre Justin Trudeau.

Invité surprise, le violoncelliste Stéphane Tétreault a rappelé que Marc David lui a donné sa première chance de jouer avec un orchestre alors qu’il était encore adolescent. Le musicien a également offert une prestation touchante. À son tour, la fille de Marc David, Isabelle, a joué au piano un des airs préférés de son père, une sonate de Liszt, un moment très doux de cette soirée.

Chanteur pop invité, Bruno Pelletier a interprété deux chansons que le chef de l’OSDL aime bien : Stairway to heaven de Led Zeppelin et Les moulins de mon coeur de Michel Legrand.

Poursuivant la série de témoignages, le président du CA de l’OSDL, Jean-Marc Léveillé a souligné l’apport inestimable de M. David à l’Orchestre avec la présentation de 700 concerts en carrière. Il lui a décerné le titre de chef émérite tout en ajoutant que ce dernier continuerait à jouer un rôle auprès de la communauté autochtone auprès de qui il a tissé des liens.

Comme prestation ultime de cet hommage, le ténor Marc Hervieux a interprété le classique Somewhere over the rainbow, une chanson qui a touché profondément M. David au point où il a eu les larmes aux yeux. L’émotion était à son comble.

Finalement, le chef de l’OSDL a pris le temps de remercier tout un chacun. Ce fut l’occasion de faire un survol de son parcours au sein de l’OSDL.