Appel aux citoyens: nouveau comité sur le budget participatif de Contrecoeur

Vous êtes intéressés par la démarche de budget participatif, alors nous vous invitons à devenir membre d’un nouveau comité qui travaillera à établir les premiers jalons de ce processus de démocratie participative sur notre territoire. Ainsi, la Ville de Contrecœur est à la recherche de (3) citoyens ou citoyennes bénévoles pour siéger au sein de ce comité sur le budget participatif. Les personnes posant leur candidature doivent être âgées de 18 ans et plus.

La Ville de Contrecœur mettra en 2020 une partie du budget de son Plan triennal d’immobilisations (PTI) à la disposition des citoyens. Ces derniers seront invités à proposer des projets d’immobilisations (biens ayant une durée de vie utile de plus de trois ans) suivant certains critères d’admissibilité. Par la suite, ce sont les citoyens qui voteront sur le ou les projets qu’ils souhaiteront voir se réaliser. L’objectif de cette démarche est de développer une culture de participation citoyenne et d’initier les citoyens aux étapes et au cheminement d’un investissement en milieu municipal.

Le comité du budget participatif de Contrecœur devra développer entre autres certains critères d’admissibilité, analysera la recevabilité des projets, participera également au processus d’analyse de faisabilité des projets et déterminera la liste finale des projets qui seront soumis au vote des citoyens. La population sera appelée à choisir le projet qu’elle souhaitera voir se concrétiser.

La Ville de Contrecœur assurera la promotion en faisant connaître les détails du budget participatif et lancera l’appel de soumissions à la population. Le comité évaluera toutes les soumissions reçues et retiendra les projets ayant obtenu les meilleurs pointages.

Toute personne intéressée à faire partie de ce comité de sélection doit soumettre sa candidature à la mairie à la Division comptabilité et approvisionnement (5000, route Marie-Victorin) en remplissant le formulaire prévu à cet effet avant le 28 juin 2019, midi. Ce formulaire est disponible à la mairie et en ligne sur le ville.contrecoeur.qc.ca.