Pour diffusion immédiate Varennes présente son Signet culturel estival

Des spectacles gratuits pour tous les goûts sont au programme du Signet culturel estival de Varennes. Les citoyens recevront par la poste la programmation détaillée qui est aussi disponible sur le site Internet de la Ville de Varennes à l’adresse www.ville.varennes.qc.ca

Six spectacles seront présentés dans le cadre des Veillées du jeudi prennent l’air. Des artistes de renom monteront sur la scène du parc de la Commune les jeudis du 27 juin au 1er août dès 19 h 30. Au programme : Les Grands Hurleurs, QW4RTZ, Andréanne A. Malette, Damien Robitaille, The Singles et Pascale Picard. Les premières parties seront assurées par des artistes de la relève.

Dans le volet Pour tout l’art du monde la pièce de théâtre La ballade de Robin des bois sera présentée à 19 h 30 le mercredi 10 juillet par la troupe Les Saltimbanques du 450.

Deux concerts auront lieu dans le cadre du volet Dimanche, c’est classique!, Debussy Impression le 7 juillet et TwinMuse le 21 juillet. Ces spectacles sont aussi présentés sur la scène du parc de la Commune dès 14 h.

Pour toute information supplémentaire, la population est invitée à communiquer au 450 652-3949, poste 5235, selon l’horaire d’ouverture de l’hôtel de ville.

En cas de pluie, les spectacles seront annulés.