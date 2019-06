Le directeur général de la Ville de Longueuil, Patrick Savard, reconnu comme un dirigeant hors pair

Le directeur général de la Ville de Longueuil, Patrick Savard, a remporté hier le Prix distinction 2019, remis par l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec. Cet honneur prestigieux reconnaît ses qualités de dirigeant, sa rigueur, sa vision stratégique et l’ensemble de ses impressionnantes réalisations.

Nommé directeur général à Longueuil en 2014, Patrick Savard cumule près de 30 ans d’expérience dans le secteur municipal, dont 20 ans comme directeur général dans différentes municipalités du Québec, démontrant un sens incontesté pour l’intérêt collectif. Il est aussi un gestionnaire hors du commun qui place le citoyen au cœur de toutes ses décisions. L’importance qu’il accorde à l’éthique et à la saine gestion des deniers publics le guide dans tous ses projets.

Le travail qu’il a accompli est colossal quand on pense à toutes les ententes qu’il a conclues et qui auront des retombées positives importantes pour tous les citoyens de Longueuil et de la région, comme Molson, Devimco pour le projet de développement du centre-ville, la SÉMECS ou la création du Bureau d’inspection contractuelle. Ce sont des réalisations dont on parlera encore longtemps, qui marqueront Longueuil, mais aussi tout le monde municipal.

Félicitations M. Savard pour cette récompense fort méritée!