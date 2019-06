AéroSalon 2019 : 12 000 personnes découvrent l’aérospatiale à l’ÉNA

L’AéroSalon a connu une première édition couronnée de succès les 1er et 2 juin 2019 alors que plus de 12 000 participants sont venus découvrir l’aérospatiale sous tous ses angles à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA). Présenté par Pratt & Whitney, en partenariat avec la Ville de Longueuil, l’événement proposait une programmation riche et variée pour toute la population.

Vivre la magie de l’aérospatiale

Pour le plus grand bonheur des spectateurs, l’AéroSalon a pu offrir deux spectacles aériens renversants de quatre heures chacun, malgré une météo peu clémente le dimanche. Performance des Skyhawks et démonstrations acrobatiques des Snowbirds, de Yak, d’un Spitfire et même d’un MiG-17 ont émerveillé petits et grands passionnés d’aviation, qui pouvaient même rencontrer pilotes et parachutistes lors d’une séance de signature d’autographes. Les sourires nombreux, les yeux brillants des petits et grands traduisaient la joie partagée par la foule.

Au sol, les participants en avaient aussi plein la vue : 60 aéronefs en exposition dont la Série C, activités interactives et scientifiques dans l’Espace ÉNA mettant en vedette les programmes de formation de l’École, démonstrations ludiques, zone famille et salon de l’emploi comptant une quarantaine d’entreprises du secteur complétaient une programmation riche et variée.

Retentissant succès pour l’AéroSalon 2019

Sachant que l’industrie connait une pénurie de main-d’œuvre avec 37 000 emplois à combler d’ici 2028, l’ÉNA, chef de file en matière de formation technique en aérospatiale au Québec, souhaitait faire connaître davantage ses programmes ainsi que toutes les possibilités d’emplois qui y sont reliées. « Nous sommes extrêmement fiers de ce premier AéroSalon qui a permis à l’École de se montrer sous son plus beau jour pour faire rayonner l’aérospatiale avec l’ensemble des partenaires de l’industrie et des performeurs, a mentionné Pascal Désilets, directeur de l’ÉNA. Toute l’énergie déployée pendant cette grande fête aura certainement semé la passion de l’aviation chez un grand nombre de participants. »

Un événement de cette ampleur requiert évidemment la coordination d’une multitude de détails et l’AéroSalon 2019 n’aurait pu connaître un tel succès sans l’engagement de près de 200 bénévoles.