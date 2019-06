Saint-Lambert remporte la Coupe des villes du Triathlon de Saint-Amable

La Ville de Saint-Lambert a remporté le prestigieux trophée de la Coupe des villes du Triathlon de Saint-Amable qui s’est déroulé le 26 mai dernier à Saint-Amable. Les membres de son équipe ont complété, en relais, les 750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pied en 1:17:34.7. L’équipe de la Ville de Saint-Lambert conservera le titre jusqu’au Triathlon 2020 où elle devra remettre le trophée et pourra à nouveau représenter les couleurs de sa ville.

Les équipes des villes de Saint-Amable et de Saint-Bruno-de-Montarville montent, respectivement, sur la 2e et 3e marche du podium avec une performance de 1:21:31.4 et 1:22:19.3. Les résultats sont disponibles sur le site Internet de Quidchrono au www.quidchrono.com. Félicitations à tous les participants !

Près de 40 représentants du monde municipal ont relevé le défi de la Coupe des villes : Ville de Contrecœur, Ville de L’Assomption, Ville de Saint-Lambert, Municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel, Ville de Sainte-Julie, Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, Ville de Varennes, Ville de Verchères, MRC de Marguerite-D’Youville et la Municipalité de Saint-Amable.

La Coupe de villes est une innovation 2019 du Triathlon de Saint-Amable. Elle visait la création d’une catégorie réservée exclusivement à des équipes composées d’élus et de personnel municipal. Pour participer, chaque ville, municipalité ou MRC devait former une équipe de trois personnes et compléter une distance Sprint au Triathlon de Saint-Amable sous la forme d’un relais.

À PROPOS DE LA COUPE DES VILLES

L’objectif est d’inviter les villes, municipalités et MRC de la province à découvrir ou redécouvrir Saint-Amable et à faire rayonner notre municipalité grâce à leur participation à un événement sportif sur notre territoire. En plus d’être l’occasion d’encourager la pratique d’activité physique et les saines habitudes de vie, la Coupe des villes est une excellente opportunité de favoriser l’esprit d’équipe pour les participants en mobilisant les acteurs et décideurs politiques autour d’un sport hors du commun pour relever de nouveaux défis.

TRIATHLON DE SAINT-AMABLE 2019 : UN FRANC SUCCÈS

Le Triathlon de Saint-Amable a connu une nouvelle fois un franc succès lors de sa 8e édition le 26 mai dernier. Près de 500 personnes de plusieurs régions du Québec sont venus à Saint-Amable pour relever le défi d’un des triathlons les plus populaires de la région !