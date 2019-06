Nomination de l’école le Carrefour au Gala d’excellence du RSEQ Montérégie

L’école secondaire Le Carrefour de Varennes a été en nomination au Gala d’excellence du RSEQ Montérégie dans l’une des catégories les plus prestigieuses :

« L’école secondaire ayant le plus contribué

au développement des activités physiques et sportives »

Un très bel honneur qu’a reçu l’école secondaire Le Carrefour d’avoir été sélectionnée par le RSEQ Montérégie pour ce titre parmi plusieurs écoles secondaires et collèges privés de la région Montérégienne.

L’école Le Carrefour a fait un pas de géant pour son année 2018-2019 pour le programme sport parascolaire. Tout d’abord au mois d’août 2018, le nouveau responsable des sports et technicien en loisirs de l’école arrive en poste et propose un renouvellement majeur et un plan précis à la direction de l’école. L’ouverture de la part de la direction ainsi qu’un investissement financier a créé un virage très positif dans l’école afin d’offrir aux athlètes de nos équipes sportives parascolaires Les Celtiques de l’équipement adéquat et sécuritaire ainsi qu’un suivi sur l’encadrement et l’organisation du programme.

L’école Le Carrefour a été aussi très active avec l’inscription au programme ISO-ACTIF et au programme DE FACTO. Nous avons fait l’acquisition et l’installation sur un de nos murs des gymnases la bannière RSEQ Montérégie, la bannière De Facto et la bannière ISO-ACTIF. L’école a été aussi sélectionnée avec une athlète Béatrice Geoffrion pour représenter l’image du Programme De Facto sur l’affiche qui a été distribué dans toutes les écoles secondaires de la Montérégie. Avez ses 14 équipes sportives dont le nouveau programme de hockey sur glace parascolaire, l’école le Carrefour sera très dynamique dans les prochaines années. À la mi-mai, il y a eu le 1er pré-camp sportif des Celtiques avec près de 65 jeunes de nos futurs élèves de 1re secondaire (présentement en 6e année) afin de leur faire découvrir un petit aperçu du sport au secondaire. Belle réussite !

Nous croyons qu’il est important pour nos jeunes étudiants de s’impliquer tout en représentant l’école, d’afficher leur conviction et le développement de leurs saines habitudes afin de favoriser la santé, l’appartenance à son école et la réussite éducative.

Merci à tous pour votre implication dans la Vie sportive de votre école.