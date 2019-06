Le Festival du cinéma De Mortagne honore ses lauréats

Un jury composé du réalisateur du film La chute de Sparte, Tristan Dubois et du cinéaste Jules Saint-Jean ont déterminé les trois projets gagnants du Festival du cinéma De Mortagne, organisé à la fin avril par Hélène Lachance, enseignante en arts et multimédia à l’école secondaire. Lors de cet événement, les élèves ont assisté à la projection de 23 films d’animation en papier découpé et en volume ainsi que des publicités sociétales à l’auditorium de cet établissement.

Ces travaux scolaires se sont échelonnés sur plusieurs mois. Ils comportaient plusieurs étapes : création du scénario, profil des personnages, confection des décors, photographie des mouvements et montage du film. Pour ce qui est des publicités sociétales à produire, celles-ci devaient porter sur une préoccupation sociale.

Lauréats

Des élèves du programme d’éducation internationale de 5e secondaire, Christophe Brochard, Thomas Houle, Elric Beaudoin, Philippe Dubé, Mathieu Darsigny et Marc-Aurèle Hounkpatin, ont gagné avec leur film intitulé Le conte fabuleux d’un roi : l’avènement dans la catégorie en papier découpé.

Cinq élèves de 4e secondaire du programme général, Alexandre Paradis, Enrick Blanchard, Mahée Gariépy, Viviane Boileau, Enola Dejoie, ont remporté la palme avec leur film intitulé Le chien des dunes dans la catégorie animation en volume.

De leur côté, deux élèves de 5e secondaire du programme Sport-études, Élodie Adsuar et Pénélope Gouin, se sont illustrées pour leur publicité produite sur la persévérance.

Les juges ont remis un certificat d’excellence à tous les gagnants.