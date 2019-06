L’événement Party de filles sous les tropiques permet d’amasser plus de 22 000 $ pour l’Hôpital Pierre-Boucher

Le jeudi 23 mai dernier avait lieu la 6e édition du Party de filles dans un garage, placée cette année sous le thème des tropiques, au profit de la Fondation Hôpital Pierre- Boucher. Organisée par Groupe Park Avenue et présentée par BMO Banque de Montréal et BMW Sainte-Julie, où se déroulait l’événement, la soirée réunissait près de 200 personnes dans une ambiance unique.

Bouchées, musique et danse pour la cause

Tout au long de la soirée, les participants se sont régalés d’un délicieux cocktail dînatoire offert par plusieurs restaurateurs de la région, présents sur place. Bar à gloss, retouches coiffure ainsi qu’une dégustation de cidre et de vins occupaient les invités sous l’ambiance musicale de DJ Julie St-Pierre. Jean-François Baril, heureux de soutenir la Fondation Hôpital Pierre-Boucher, a offert une animation dynamique et touchante. Sensible à la cause, il s’est confié sur son expérience personnelle avec le centre des naissances de l’Hôpital Pierre-Boucher où il a vu naître ses deux enfants. Enfin, la soirée plutôt pluvieuse a été réchauffée par une prestation de danseurs ayant participé à l’émission Révolution, des leçons de salsa et plusieurs tirages, dont un voyage offert par Voyages Transat St- Bruno et Club Med.

Les profits du Party de filles sous les tropiques serviront à ajouter de nouveaux services spécialisés de proximité en pédiatrie à l’Hôpital Pierre-Boucher.