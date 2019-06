Des jeunes vivant des difficultés d’ordre psychosocial se sont rendus à Kingston, ville jumelée à Boucherville, pour faire le plein de confiance et renforcer leur force intérieure.

Grâce à une subvention offerte par la Commission de jumelage de Boucherville, le Carrefour jeunesse emploi Marguerite d’Youville (CJEMY) a organisé la première édition du projet « Make it happen ». Du 5 et 10 mai dernier, quatre Bouchervillois dans la jeune vingtaine se sont rendus accompagnés d’Andrée-Anne Mongrain et de Caroline Pruneau, intervenantes psychosociales, dans la petite ville d’Ontario. Pour certains d’entre eux, c’était le premier voyage de leur vie.

« Le but était de créer des liens entre les deux villes jumelées, mais surtout de permettre aux jeunes de développer leurs habiletés sociales, d’augmenter leur confiance en eux, leur estime, leur autonomie personnelle et sociale et de réaliser leur potentiel », explique Mme Mongrain.

Durant une demi-journée, ils ont fait du bénévolat dans un organisme qui offre des repas pour les personnes démunies et les itinérants. Ils ont entre autres été reçus à l’hôtel de ville, ils ont visité la ville et réalisé, notamment, des activités culturelles. Ils habitaient ensemble dans une maison. « Cela leur a aussi permis d’apprendre à gérer les conflits, et le respect des règles. »

De retour à Boucherville, le projet est loin d’être terminé. Les jeunes participants doivent maintenant en développer un d’implication sociale dans la communauté.

« Make it happen » devrait les aider à cheminer vers une meilleure croissance professionnelle.

Le Prix Diane Théberge 2019 remis à l’éditeur de La Relève

Au cours de l’assemblée générale de la CJEMY qui se tenait le 29 mai, le Prix Diane Théberge a été remis à l’éditeur du journal La Relève, Charles Desmarteau.

« Il n’hésite pas à mettre la jeunesse à l’avant-plan pour favoriser l’émergence de nouvelles idées, toujours dans l’intérêt des jeunes Bouchervillois. Impliqué dans son milieu professionnel et dans la collectivité, M. Desmarteau a toujours admiré et encouragé le travail et mis de l’avant les actions du CJEMY. Sa collaboration, sa présence répétée lors des différentes actions du carrefour témoignent de son apport indéniable auprès de la jeunesse et de la communauté. Il a à cœur le développement de la jeunesse en octroyant un rayonnement aux initiatives jeunesse tout en leur permettant de bénéficier de son expertise et de ses réflexions stratégiques », a souligné la présidente du conseil d’administration du CJEMY, Diane Théberge, lors de la remise du prix.