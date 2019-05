Les finissants du cégep Édouard-Montpetit célèbrent leur réussite!

Terminer ses études collégiales avec succès, voilà une des étapes importantes pour bon nombre de jeunes. Les finissants de la cohorte 2018-2019 du cégep Édouard-Montpetit ont récemment franchi ce pas dans leur parcours scolaire. Ils ont d’ailleurs célébré leur réussite en grande pompe le 22 mai dernier lors d’une cérémonie de fin d’études qui a rassemblé plus de 800 personnes. Vêtus des traditionnels toge et mortier de circonstance, les cégépiens ont défilé sur scène à tour de rôle pour recevoir leur diplôme devant leurs proches et les membres du personnel de l’établissement.

Partenaires honorés

Durant l’événement, trois partenaires du Cégep ont reçu un diplôme honorifique en reconnaissance de leur implication et de leur dévouement envers l’institution et ses étudiants. Il s’agit de Pierre Moussette, professeur de guitare et de basse de 1978 à 2018, Mario Roy, professeur de batterie et de percussions de 1984 à 2019 et Édith Myers, professeure de chant et de comédie musicale de 1982 à 2007. Ceux-ci ont contribué à la création et au développement du Théâtre musical du Cégep qui célèbre ses 25 ans d’existence cette année. Ils ont, de par leur fonction, formé des centaines d’étudiants et d’artistes au fil des ans.

Médaille

Une diplômée de 2018 en Sciences de la nature, profil Sciences de la santé, actuellement étudiante au doctorat en médecine à l’Université de Sherbrooke, s’est vu attribuer la Médaille du Gouverneur général. Raison : Laura Lefebvre a obtenu les meilleurs résultats scolaires de la cohorte de finissant 2017-2018. Elle s’est par ailleurs démarquée, lors de son passage à Édouard-Montpetit, par son implication auprès de ses pairs, notamment en faisant du tutorat en français, en mathématiques et en physique. Elle a aussi pratiqué un sport de haut niveau au sein du Club de natation Élite de Longueuil. De nombreux talents en somme!