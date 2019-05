L’artiste Sylvie Plante présente ses animaux imaginaires sous le thème Animal Nation

Vernissage le dimanche 2 juin à 13 h

Après avoir suivi des cours afin de maîtriser une série de techniques en art imprimé, Sylvie Plante a effectué des recherches qui lui ont permis de développer un type d’oeuvres qu’elle explore depuis 2013. La nouvelle exposition qu’elle présente à la Galerie Vincent-d’Indy sous le thème Animal Nation donne un large aperçu de sa production. Pour sa troisième exposition à cet endroit, Mme Plante a rassemblé une trentaine de toiles, six sculptures et trois installations.

Comme le laisse entendre le thème de l’exposition, l’animal est au centre des oeuvres. « J’ai eu un émerveillement tardif vis-à-vis le règne animal et la nature; là, je réunis l’animal, le végétal et le minéral », explique-t-elle. Difficile de décrire à quoi ressemble ces créatures tout droit sorties de l’imaginaire de l’artiste. Différentes partie de corps d’oiseaux ou de lézards s’amalgament pour former des structures vivantes qui pourraient s’intégrer dans un film de science-fiction. Le spectateur y trouvera ses propres références.

Après avoir vu un documentaire sur Betty Goodwin, Mme Plante a eu l’idée d’explorer le thème animal. « Mes anciens projets avaient beaucoup de couleurs : des coloris intenses. Après cette étape, j’ai eu le goût de faire autre chose », signale-t-elle au passage. Cette fois, toutes les oeuvres accrochées au mur de la galerie sont monochromes. Le noir est omniprésent.

Membre de plusieurs associations professionnelles dont le Regroupement des artistes en arts visuels du Québec, Sylvie Plante a réalisé une vingtaine d’expositions solos et a participé à autant d’expositions collectives. Elle a reçu plusieurs prix et bourses en carrière.