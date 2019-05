L’environnement à l’honneur lors d’une grande fête à Contrecœur le 8 juin

La Ville de Contrecœur invite la population à sa fête de l’environnement qui aura lieu le 8 juin, de 9 h à midi, à son garage municipal (2050, rue Saint-Antoine). Lors de cet avant-midi, de nombreuses activités sont prévues dont des distributions gratuites, des ateliers sur l’environnement et des échanges de plantes vivaces.

Les citoyens pourront, entre autres, assister à des ateliers offerts par des représentants du jardin communautaire les Bonbons Légumes. Les bénévoles de cet organisme y feront la promotion des jardins et donneront de précieux conseils aux citoyens afin de jardiner efficacement dans un bac à la maison.

Nous compterons également sur la présence des gens de l’organisme Demain à cœur qui parleront des insectes pollinisateurs et montreront aux personnes présentes comment fabriquer une ruche maison avec les enfants.

D’ailleurs, la Ville de Contrecœur distribuera aux citoyens (premiers arrivés, premiers servis) une centaine de petits sacs de semences pour attirer les insectes pollinisateurs.

Les personnes inscrites à la distribution gratuite de 177 arbres de la Ville de Contrecœur recevront aussi pendant cet avant-midi une des cinq variétés proposées. Les arbres déjà réservés seront identifiés au nom de chacun des citoyens inscrits à la distribution. Pour en prendre possession, il faudra que les citoyens présentent une preuve de résidence (permis de conduire).

Même si les arbres sont enveloppés d’un sac de plastique compostable, la Ville de Contrecœur suggère aux participants à cette distribution gratuite d’arbres de prévoir une bâche de plastique pour ne pas endommager leur voiture.

De plus, la Ville de Contrecœur tiendra lors de l’événement un kiosque d’échange de vivaces. Les citoyens pourront à cette occasion demander des conseils de jardinage à l’horticultrice. Ils pourront également partager leurs vivaces pour améliorer et bonifier leur aménagement extérieur.

Pour de plus amples informations, rendez-vous au www.ville.contrecoeur.qc.ca.