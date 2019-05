La Ville de Boucherville est finaliste au concours des Plumes d’excellence de l’ACMQ

L’application mobile Boucherville – Sorties et circuits de la Ville de Boucherville a permis à la municipalité de se classer finaliste au concours des Plumes d’excellence de l’ACMQ. Inscrite dans la catégorie Communication numérique – Sites et applications, Boucherville est en compétition contre la Ville de Longueuil, la MRC de Vaudreuil-Soulanges et la Ville de La Prairie. Ce concours reconnaît le professionnalisme des membres, fait connaître les meilleures réalisations et favorise l’essor de la profession. Les gagnants 2019 seront dévoilés le 30 mai.

L’application mobile « Boucherville – Sorties et circuits » se veut un outil qui présente une offre variée d’événements et de parcours pour tous.

Elle propose d’explorer la ville grâce à des circuits portant sur divers thèmes (plein air, art, histoire et patrimoine, sports, etc.). Une centaine de points d’intérêt sont à découvrir. Les fonctionnalités permettent aux utilisateurs de partager les attraits, d’obtenir l’itinéraire pour s’y rendre, de les télécharger en mode hors-connexion et d’avoir accès à de l’information et à plusieurs photos. Évolutive, l’application est fréquemment bonifiée.

Le calendrier des événements permet aux utilisateurs d’ajouter des sorties et des activités à leur agenda personnel en fonction de leurs intérêts. Les événements offerts par les organismes reconnus de la Ville se trouvent également dans ce calendrier.

L’application mobile est gratuite et accessible sur les systèmes d’exploitation IOS et Android.