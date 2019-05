La députée Suzanne Dansereau distribue plus de 200 arbres dans les écoles du comté

Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, la députée de Verchères a distribué plus de 200 arbres dans cinq écoles du comté. Cette initiative vise à sensibiliser les jeunes à l’importance de la nature et de l’environnement.

«Cet arbre est symbolique à mes yeux et chaque enfant aura la chance de le voir grandir au fil des années», indique Suzanne Dansereau.

Les jeunes ont reçu toutes les indications nécessaires pour la plantation de leur arbre en vue de le garder longtemps. Cette responsabilité les amène à prendre conscience de l’environnement et de l’importance des arbres et des forêts.

Ce sont des écoles de Contrecoeur, Sainte-Julie et Varennes qui ont pu recevoir la visite de Mme Dansereau. «Je remercie les directions pour leur collaboration et leur belle ouverture à ce projet», souligne la députée.

Depuis 1980, 5 092 926 plants mis en terre au bénéfice de toute la collectivité québécoise.

