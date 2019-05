La SÉMECS reçoit Valérie Plante à son centre de traitement des matières organiques par biométhanisation

Le président du conseil d’administration de la Société d’Économie Mixte de l’Est de la Couronne Sud (SÉMECS), M. Martin Damphousse, a accueilli Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, et son équipe au cours d’une visite des installations du centre de traitement jeudi dernier à Varennes. Dans le cadre de sa tournée à titre de présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), Mme Plante a profité de son passage pour se familiariser davantage avec le modèle exemplaire de concertation du projet de la SÉMECS et de son apport pour les communautés impliquées.

À l’issue de la visite, la présidente de la CMM s’est dite impressionnée par les installations et la technologie du centre, tout en soulignant le caractère inspirant de son modèle d’affaires pour la CMM et ses municipalités : « Je suis persuadée que cet exemple de concertation et l’expertise acquise pourront inspirer et motiver d’autres communautés à implanter une telle démarche sur leur territoire ».

Aligné sur les objectifs du gouvernement, le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de la CMM vise le recyclage de 60 % des matières organiques putrescibles résiduelles (incluant les boues de fosses septiques) d’ici 2025. Grâce au centre de traitement de la SÉMECS, en activité depuis janvier 2018, les MRC de La Vallée-du-Richelieu, de Marguerite-D’Youville et de Rouville sont maintenant sur la bonne voie pour atteindre ce taux de valorisation, et ce, avant les délais prescrits par le gouvernement. « Nous sommes heureux de ce qui a été accompli en un an et demi à la SÉMECS. Grâce aux efforts soutenus à l’interne et surtout avec la participation croissante de la population à la collecte, nous sommes très optimistes pour l’avenir » a déclaré M. Damphousse.

La visite du centre de traitement s’est conclue par une prise de photos officielles de Mme Plante entourée des membres de son équipe et des représentants de la SÉMECS.