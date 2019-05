Un nouvel échographe offert par la Fondation Hôpital Pierre-Boucher

La Fondation Hôpital Pierre-Boucher a récemment fait l’acquisition d’un nouvel échographe destiné au service des patientes de la clinique de grossesse à risque élevé (GARE) de l’hôpital du même nom. Ce nouvel appareil, d’une valeur de 95 000$, permet de concentrer les examens de suivis pour les patientes à risque élevé à la clinique GARE et de libérer l’échographe du centre des naissances réservé prioritairement pour les urgences et les accouchements. L’achat de cet équipement additionnel a pour conséquence immédiate de réduire le temps d’attente pour toutes les échographies de grossesse en urgence et avec rendez-vous.

À moyen terme, cet échographe fera partie des équipements d’un nouveau pavillon à l’Hôpital Pierre-Boucher qui permettra à la clinique GARE d’avoir des locaux plus grands, davantage d’espace et plus de soins spécialisés en service ambulatoire et en pédiatrie. Ce futur pavillon permettra aussi une augmentation des services en médecine de jour et en oncologie.

Depuis 2013, cet établissement de soins de santé est le seul centre hospitalier en Montérégie de niveau 2B, ce qui lui permet d’accueillir des femmes en travail prématuré de grossesse et les nouveau-nés à compter de 32 semaines de gestation. Chaque année, près de 3 000 femmes accouchent à l’Hôpital Pierre-Boucher et de ce nombre, environ 750 auront une grossesse à risque élevé (GARE).

Dons planifiés

En complément, la Fondation Hôpital Pierre-Boucher vient de lancer un programme de dons planifiés. Le don planifié peut prendre plusieurs formes : un legs par testament, via l’assurance-vie, voire les régimes enregistrés d’épargne retraite.

« Outre les nombreux avantages liés aux dons planifiés, la Fondation Hôpital Pierre-Boucher a conçu un programme de reconnaissance spécifique. Il a pour but de remercier et d’honorer les donateurs ayant posé ce geste pour l’avenir », a mentionné la directrice des dons majeurs et planifiés à la Fondation, Annie Laroche.

En finançant des équipements, des installations et des projets particuliers, la Fondation contribue de façon régulière au développement de l’Hôpital Pierre-Boucher afin que les patients aient constamment accès aux meilleurs soins. Depuis 1987, ce sont plus de 45 millions $ qui ont été versés à l’hôpital pour de nombreux projets qui n’auraient pu se concrétiser sans l’appui financier de la Fondation.