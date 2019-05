Le Club photo de Boucherville sous les projecteurs à la Galerie Vincent-d’Indy

Depuis l’ouverture du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, la Galerie Vincent-d’Indy présente à tous les printemps, en mai, l’exposition annuelle du Club photo de Boucherville. Chaque membre de cet organisme sélectionne une ou deux photos dont il est particulièrement fier et l’intègre à cet événement collectif toujours couru. Cette année, les visiteurs peuvent admirer 95 clichés dont quelques-uns sont en noir et blanc. Ils sont invités à choisir leur photo coup de coeur en remplissant un coupon à cet effet. Le résultat sera dévoilé en début juin.

La cuvée 2019 propose une vaste gamme de sujets allant de portraits aux paysages, en passant par des animaux ou des scènes pittoresques. De la technique d’une part, de l’émotion, de l’autre. Le dénominateur commun : du travail de qualité, élaboré avec soin. Regarder attentivement ces photos permet de découvrir une foule de détails intéressants dans une photographie étudiée.

Sur le mur du corridor faisant face à la galerie sont installés une dizaine de clichés choisis par les membres du club. Il s’agit de la compilation des photos les plus réussies, captées lors des sorties ou des ateliers organisés par l’organisme.

Lors du vernissage de l’exposition, le 3 mai, le club a dévoilé le nom du photographe de l’année, choisi par les membres. Il s’agit de Jean-François Ménard qui a reçu le prix Julie Vaillancourt.

1er club au Québec

En début de semaine dernière s’est tenu le Gala annuel de la Société de la Promotion de la Photographie du Québec (SPPQ). Pour une troisième année consécutive, le Club photo de Boucherville a été consacré meilleur club photo du Québec parmi les 41 clubs qui participaient au Défi Mongeon-Pépin. « Dans ce défi, six des vingt photos que nous avions soumises se sont classées dans le top 25 des quatre catégories, soit Animalier, Nature du Québec, Humain et Architecture en noir et blanc », mentionne Marilène Lucas, porte-parole de l’organisme.

Certains des membres se sont démarqués lors de ce gala. Jean-François Ménard a remporté la troisième place dans la catégorie Architecture. Daniel Forand s’est classé premier dans la catégorie Couleur pour le Circuit photo tandis que Carolyves Bélair et Marilène Lucas ont gagné la première place du Livre photo de l’année avec leur production intitulée Bouffe Wouf.

L’exposition en cours à la Galerie Vincent-d’Indy se poursuivra jusqu’au 26 mai.