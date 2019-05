L’équipe Avion-Cargo de l’École nationale d’aérotechnique remporte une importante 6e place en Californie

C’est avec une grande fierté que les étudiants du groupe Avion-Cargo de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) ont remporté une remarquable 6e place le 7 avril dernier, lors de la compétition internationale de modèles réduits téléguidés organisée par la Society of Automotive Engineers (SAE) Aero Design West, à Van Nuys, près de Los Angeles. La catégorie Regular à laquelle était inscrite l’équipe de l’ÉNA comptait 37 équipes et l’événement regroupait en tout 74 équipes d’universités en provenance des quatre coins de la planète.

Cette 6e place est très significative pour l’ÉNA et sa communauté puisque des quatre universités canadiennes en compétition dans la catégorie Regular, seule Polytechnique a devancé l’ÉNA au classement final ! Une fois de plus, les étudiants de l’ÉNA ont démontré leur savoir-faire et leur capacité à réaliser une performance magistrale lors d’une compétition internationale de niveau universitaire alors que l’ÉNA est une école de niveau collégial.

Un travail de longue haleine

De la conception sur Catia, un logiciel de conception tridimensionnelle, au choix des matériaux et à la fabrication, les étudiants ont su faire preuve d’ingéniosité pour construire un aéronef performant qui se conformait aux règlements de la SAE. « Les critères les plus contraignants étaient l’envergure des ailes qui ne pouvait dépasser 144 pouces et le moteur électrique limité à une puissance de 1000 watts », a expliqué Sylvain Gerhardt, étudiant en Techniques de génie aérospatial.

Lors de l’épreuve finale des vols, l’avion devait soulever la plus grande charge possible tout en conservant sa stabilité pendant le parcours. La charge à transporter consistait en un maximum de 38 balles de tennis qui représentaient des passagers pour lesquels on ajoutait un poids de 0,5 livre chacun pour le bagage. L’équipe a choisi de limiter le nombre de passagers à 26 afin d’assurer la stabilité, éviter les bris et réussir les cinq vols de l’épreuve. « Il n’y a que trois ou quatre équipes qui ont complété les cinq vols sans bris », a souligné pour sa part Raphaël Paradis, également étudiant en Techniques de génie aérospatial. « Il fallait oser atteindre la limite des capacités de l’appareil, sans risquer une chute ou un bris qui auraient entraîné la perte de points. »

Outre son allure étonnante, l’avion de l’équipe a par ailleurs attiré l’attention des juges au moment de l’inspection pour la qualité de sa conception et de sa construction. Le pilote d’expérience qui était jumelé à l’équipe de l’ÉNA a également été surpris par la qualité de l’aéronef : « Le pilote nous a dit que notre appareil était presque parfait et nous a même donné quelques conseils pour améliorer certains points! », ont souligné les deux étudiants.

Après plusieurs mois de travail assidu, le groupe a enfin vu le fruit de ses efforts couronné de succès au terme de la compétition qui comptait plusieurs étapes. C’est la moyenne des points de chacune des épreuves qui déterminait le classement final.

Une équipe de passionnés

L’engagement des étudiants dans un tel défi permet de développer des compétences de tous genres et d’échanger leur savoir avec celui des autres participants. « Les groupes étudiants de l’ÉNA sont de véritables incubateurs de talents puisqu’ils ont l’opportunité d’appliquer de façon concrète et pratique les techniques et concepts appris dans les cours », a souligné Pierre Roberge, conseiller à la vie étudiante.

L’équipe Avion-Cargo de l’ÉNA est composée de Yann Beuvant, Valentin Dupont, Sylvain Gerhardt, Chloé Lanne, Raphaël Paradis, Louis-Frédéric Richard et Marc-Olivier Roy. Les étudiants ont été appuyés dans leur projet par la technicienne en travaux pratiques, Pascale Racine, ainsi que par les professeurs Emmanuel Chalifoux, Jean-Philippe Richard et Pierre-Luc Vachon.