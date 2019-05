Le Club d’aviron de Boucherville : inondé, mais pas de dégât!

Le Club d’aviron de Boucherville est encore inondé comme La Relève le rapportait la semaine dernière, mais heureusement, aucun dommage matériel n’a été constaté.

Le bâtiment a été pensé et conçu afin de permettre la crue des eaux. Il y a des trappes grillagées sur le côté qui permettent à l’eau d’entrer dans le bâtiment tout en empêchant les poissons d’y pénétrer. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a d’ailleurs donné l’autorisation de positionner et de construire le Club d’aviron à cet emplacement.

Le niveau à l’intérieur est le même qu’à l’extérieur sur le côté du bâtiment. Il est évalué à environ 300 millimètres. Aucun dommage matériel n’a été constaté puisque tous les équipements sont entreposés en hauteur.

En ce qui a trait aux autres zones de Boucherville où l’eau a considérablement monté, la situation ne pose encore aucun problème, comme il a été indiqué la semaine dernière dans notre reportage. Le Service des incendies de l’agglomération de Longueuil et le personnel de la Ville de Boucherville effectuent des inspections régulières des cours d’eau sur le territoire. La Ville est également en communication avec le ministère de la Sécurité publique qui n’a soulevé aucune situation préoccupante sur le territoire pour le moment.