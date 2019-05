La Fondation du cégep Édouard-Montpetit remet 35 bourses à son 25e Gala du mérite

Afin de souligner l’excellence de certains étudiants qui se sont démarqués au cours de la dernière année, la Fondation du cégep Édouard-Montpetit, soutenue par différents partenaires du domaine aérospatial, a remis 35 bourses totalisant 25 000 $ à l’occasion du 25e Gala du mérite qui s’est tenu à l’École nationale d’aérotechnique le 25 avril dernier. Cette soirée s’est déroulée en présence de membres du personnel de l’ÉNA, de représentants de l’industrie et des proches des lauréats.

L’industrie aérospatiale puise une grande partie de sa main-d’œuvre à cette maison d’enseignement. « Sachant que 37 000 emplois seront à combler d’ici 2028, nos diplômés auront l’embarras du choix pour choisir le milieu dans lequel ils souhaitent faire carrière », a signalé au passage le directeur de l’École nationale d’aérotechnique, Pascal Désilets.

Nouveau prix

Une innovation, le Prix ambassadeur émérite, qui souligne l’engagement exceptionnel d’un étudiant, a été décerné à David Therrien, un diplômé en Techniques de maintenance d’aéronefs. Celui-ci s’est démarqué par son implication édifiante. Secrétaire externe au Conseil de vie étudiante, il a représenté ses pairs notamment au Congrès de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), en plus d’être trésorier de l’Aéro-Club de l’ÉNA, membre étudiant du Conseil d’administration du Cégep et participant au projet de mobilité étudiante HAI Héli-Expo. Curieux, organisé et passionné, à maintes reprises, il a agi à titre d’ambassadeur de l’ÉNA pour différentes activités de recrutement : présentations dans les écoles secondaires, journées portes ouvertes de l’ÉNA, festival aérien international de Bagotville, colloque aérotechnique du CTA et soirée-bénéfice Vins de prestige de la Fondation du cégep.

Par ailleurs, Violaine Paquette, finissante en Techniques de maintenance d’aéronefs, a obtenu le Prix excellence ÉNA qui récompense le parcours exceptionnel d’un étudiant. Leader née, cette dernière s’est engagée en assurant la direction du Club de plein air Ékinox où elle assurait le recrutement et la gestion des sorties. Impliquée aussi dans les activités de recrutement de l’ÉNA au secondaire et aux portes ouvertes, elle est également ambassadrice de l’ÉNA pour Aéro Montréal. Elle a su insuffler l’inspiration auprès de ses pairs de nombreuses façons par son engagement exemplaire, pour lequel elle a été décorée de la médaille de l’Assemblée nationale l’an dernier. En juin prochain, elle recevra également la bourse Chapeau les filles, à l’Assemblée nationale du Québec, un honneur soulignant des femmes s’étant illustrées dans une formation menant à l’exercice d’un métier traditionnellement masculin.

Au terme de ce 25e Gala du mérite, la directrice générale de la Fondation, Marie-Krystine Longpré, a souligné l’importance de soutenir les étudiants dans leur parcours. « Notre mission vise avant tout à vous appuyer, chers étudiants, dans la réalisation de vos rêves. C’est lors de soirées comme celle-ci, où l’on peut entendre et découvrir les parcours riches et diversifiés d’étudiants, que l’on est récompensé à notre tour par tant de passion partagée. »

En 25 ans, la Fondation du cégep a offert quelque 435 bourses, ce qui représente au total plus de 245 000 $ lors de ces soirées gala, sans compter le soutien octroyé à différents groupes étudiants et aux projets de mobilité étudiante de l’ÉNA.