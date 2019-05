DEL lance un nouvel appel de projets destiné aux entreprises d’économie sociale

Poursuivant son aide en vue de stimuler la vitalité de l’entrepreneuriat collectif du territoire qu’il dessert, Développement économique de Longueuil (DEL) lance un nouvel appel de projets destiné exclusivement aux entreprises d’économie sociale et aux organismes porteurs de projets d’économie sociale. L’organisme à vocation économique investit cette fois une enveloppe de 150 000 $ pour soutenir ce secteur d’activité.

Les subventions accordées atteindront un maximum de 30 000 $ par entreprise. Les organisations devront soumettre leur demande d’aide financière avant le 31 mai, le 30 août et le 15 novembre prochain sur le site delagglo.ca. Un comité de sélection composé de partenaires tels qu’Investissement Québec, la Caisse d’économie solidaire Desjardins, le Pôle de l’économie sociale de l’agglomération de Longueuil et le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) évaluera les dossiers reçus.

Différents projets peuvent être déposés, comme par exemple : le démarrage ou le développement d’une nouvelle activité marchande, l’acquisition ou la location d’équipements, la réalisation d’améliorations locatives, la commercialisation de produits ou services, la réalisation de mandats de consultation, la transformation numérique de l’entreprise.

Constatant que la création de nouvelles entreprises collectives est en constante diminution depuis les années 2000 dans l’agglomération et que la place qu’occupe l’économie sociale dans le PIB du territoire est en-deçà de la moyenne québécoise (6,9 % pour l’agglomération et entre 7,7 % et 9,7 % au Québec), DEL veut stimuler l’émergence de nouvelles entreprises et l’investissement de celles déjà établies. La directrice générale de l’organisme, Julie Éthier, considère important de leur apporter un soutien financier. « Les activités économiques des entreprises collectives leur donnent les moyens de réaliser leur finalité sociale, le cœur de leur mission. La somme investie par notre organisation a le pouvoir d’agir comme effet de levier, permettant de réaliser des projets mobilisateurs pour le milieu », explique-t-elle.

Rappelons que DEL a conclu plusieurs partenariats avec des acteurs de l’économie sociale, a fait l’embauche d’une ressource spécialisée en entrepreneuriat collectif pour accompagner les entreprises et a créé des outils financiers adaptés à la réalité des entreprises collectives.