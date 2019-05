L’OMS établit de nouvelles recommandations pour la santé des jeunes enfants

Pour grandir en bonne santé, un enfant de moins de cinq ans doit passer moins de temps assis devant un écran ou attaché à son siège ou dans sa poussette, et bénéficier d’un sommeil de bonne qualité et consacrer davantage de temps à des jeux actifs. Voilà en résumé les principales recommandations que vient de diffuser l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), basée à Genève, pour améliorer le développement moteur et cognitif des jeunes de cet âge. La Direction de la santé publique de la Montérégie se fait la courroie de transmission de ce message concernant l’activité physique, les comportements sédentaires et le sommeil chez les petits garçons et les fillettes.

« Pour assurer la santé de tous, il faut faire ce qu’il y a de mieux pour la santé dès le plus jeune âge », affirme le directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. « Le développement est rapide pendant la petite enfance et il faut profiter de cette période pour adapter le mode de vie familial dans un sens favorable à la santé. »

Un groupe d’experts de l’OMS a analysé les effets qu’avaient sur le jeune enfant le manque de sommeil et le temps qu’il passe assis devant un écran ou attaché à son siège ou dans sa poussette. Les résultats de cette étude ont permis d’établir les nouvelles lignes directrices désignées par l’organisme international. Les responsables ont également évalué les données relatives aux avantages résultant des niveaux d’activité plus intenses.

« Plus d’activité physique, moins d’activités sédentaires et un sommeil de bonne qualité permettront aux plus petits d’améliorer leur santé physique et mentale et leur bien-être, et contribueront à éviter l’obésité au cours de l’enfance et les maladies qui lui sont associées par la suite », confirme la responsable du programme de surveillance et de prévention des maladies non transmissibles dans la population à l’OMS, Dre Fiona Bull.

En établissant de telles recommandations, l’OMS estime que ces comportements peuvent éviter plus de cinq millions de décès annuels, tous âges confondus. Actuellement, plus de 23% des adultes et 80% des adolescents ne sont pas assez actifs. Les habitudes favorables à la santé en matière d’activité physique, de sédentarité et de sommeil prises dès le plus jeune âge conditionneront en partie les comportements qui seront adoptés au cours de l’enfance et de l’adolescence et jusqu’à l’âge adulte.

Une autre spécialiste, Dre Juana Willumsen, estime que le jeu doit être remis au centre de la vie du jeune enfant. Le temps consacré à des activités sédentaires de qualité sans écran fondées sur l’interactivité avec un proche, que ce soit la lecture, le chant, des histoires racontées ou des jeux éducatifs, est capital pour le développement de l’enfant.