Des groupes de bénévoles planteront 320 arbres dans Collectivité Nouvelle

Après avoir lancé un appel de projets communautaires de plantation d’arbres au début du printemps, la Ville de Longueuil vient de faire connaître les propositions qu’elle a retenues à ce chapitre. Parmi les 44 initiatives citoyennes reçues, elle en a choisi 19 dans différents quartiers de son vaste territoire. Les projets sélectionnés seront réalisés en 2019 sur des terrains appartenant à la Ville.

Du côté du secteur Collectivité nouvelle et au parc Thomas-Dubuc (Fatima), un groupe de bénévoles procédera à la plantation de 200 arbres.

Un regroupement de citoyens et d’organismes prévoit créer des vergers urbains en mettant en terre une quarantaine d’arbres dans le parc des Hirondelles et les espaces verts reliés.

Un peu plus à l’ouest du quartier, les résidents de la rue des Éperviers comptent planter une quarantaine d’arbres au parc des Éperviers.

Une dizaine de propriétaires de l’Association du Paradis des Orioles ont aussi un projet de reboisement de 40 arbres sur leur rue. Par ailleurs, les Amis du parc Michel-Chartand prévoient procéder à la plantation d’une centaine d’arbres ce printemps et à une centaine d’autres à l’automne au parc Michel-Chartrand. Cet espace vert est situé à proximité des secteurs Collectivité nouvelle et Parcours du Cerf.

Afin d’effectuer son choix final, la Ville a analysé les projets soumis sur une série de critères permettant

d’évaluer leur portée et leur pérennité. Ceux-ci comprenaient l’impact significatif sur la communauté, le lien avec des abattages récents réalisés dans le cadre de la lutte à l’agrile du frêne, la consolidation des boisés situés dans les parcs-nature, le verdissement des îlots de chaleur, la pérennité du projet à court terme et l’envergure du projet qui se limite à un maximum de 200 arbres.

« Le nombre et la qualité des projets qui ont été soumis témoignent de l’engagement des Longueuillois envers le couvert végétal de notre ville. Je salue l’implication des citoyens qui ont proposé des projets mobilisateurs. Ces derniers auront des répercussions significatives autant dans leur environnement respectif que sur l’ensemble du territoire de Longueuil », s’est réjouie la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.