Elle s’approprie six médailles: Coralie Lévesque s’illustre aux Championnats canadiens piste

Coralie Lévesque roule toujours à fond et ne cesse d’accumuler les victoires. La jeune athlète de Boucherville a entamé la nouvelle saison cycliste en remportant six médailles aux Championnats canadiens qui se tenaient à Milton, en Ontario, du 12 au 14 avril derniers.

Dans la catégorie U17, Coralie a décroché deux médailles d’or avec les titres de championne canadienne au sprint et à la course scratch. Elle a également empoché deux médailles d’argent à la poursuite individuelle et au keirin, et deux médailles de bronze au 500 mètres et à la course aux points.

Coralie représentait l’unifolié. Elle était la seule dans le U17 hommes ou femmes, et elle a su s’imposer. Habituellement, ce sont les coureurs d’âge junior qui sont recrutés dans l’équipe du Québec, mais les entraineurs connaissaient son potentiel, ce qui explique qu’elle ait été invitée dans cette catégorie.

Coralie a compétitionné contre des filles venant de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. « Ces provinces possèdent des vélodromes intérieurs où s’entrainent à longueur d’année les compétitrices. Ce qui rend l’exploit d’autant plus grand, souligne son père, Luc Lévesque, c’est que Coralie s’est entrainée seule, à partir de janvier, dans le sous-sol de la résidence sur son vélo placé sur un module d’entrainement.»

Un long parcours

Âgée de 15 ans, Coralie pratique le vélo depuis l’âge de 7 ans. Elle collectionne les médailles depuis 2015. En 2017, l’athlète a participé à 35 courses et est montée sur le podium à 31 reprises, dont 23 fois sur la plus haute marche. En 2018, elle a remporté sept podiums.

L’année dernière, Coralie a délaissé le vélo. Elle a découvert le ski de fond de compétition et a décidé d’écourter sa saison de vélo pour se préparer pour la saison de ski de fond 2019, en s’entrainant de juillet à décembre spécifiquement dans cette discipline. Malheureusement, elle a développé des problèmes d’anémie qui ont compromis sa saison de ski de fond.

« Elle a participé à une seule course de ski de fond, terminant dernière à plus de deux minutes de l’avant-dernière. Elle a mis fin à sa saison, constatant qu’elle avait besoin de repos », précise M. Lévesque.

Coralie et son entraineur Eric Van den Eynde ont mis en place en janvier dernier un programme d’entrainement adapté afin de ramener l’athlète dans le giron du vélo. La 2e année de la saison dans la catégorie U17 est cruciale pour la sélection des athlètes qui formeront les équipes juniors. La semaine dernière, Coralie participait à un camp d’entrainement de vélo à Charlevoix afin de préparer sa saison estivale.

Mentionnons que Coralie était en 2e secondaire à l’École d’éducation internationale à McMasterville durant l’année scolaire 2017-2018. Étant douée, elle a passé des tests psychométriques et les résultats lui ont permis de passer en 4e secondaire pour l’année 2018-2019. Elle va à l’école De Mortagne dans le programme Sports-étude, en vélo.