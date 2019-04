Une aire protégée s’ajoute au parc régional des Grèves à Contrecœur

En marge de l’annonce de la protection des habitats naturels dans les îles du fleuve Saint-Laurent, le gouvernement du Canada a fait savoir qu’il a investi 564 150 dollars dans un projet de Nature-Action Québec (NAQ) afin de protéger 100 hectares de la ceinture verte de Montréal dans quatre secteurs d’une grande valeur écologique, notamment à Contrecœur afin d’agrandir la zone de conservation du parc régional des Grèves.

Cette annonce effectuée le 24 avril dernier dans le cadre du Fonds de la nature du Canada a permis à NAQ de faire l’acquisition de six propriétés situées dans la montagne de Rigaud, le mont Saint-Bruno, le mont Rougemont et le bois de Contrecœur. Ces terres ont été achetées progressivement depuis novembre 2018 par Nature-Action Québec dans un but premier de conservation des milieux naturels d’importance, mais également dans l’objectif de maintenir les services écosystèmes essentiels que fournissent les milieux naturels aux populations locales.

Les aires protégées dans le cadre de ce projet comprennent notamment des forêts matures, des milieux humides et des marécages. Ces milieux font partie d’écosystèmes importants pour de nombreuses espèces, dont des espèces en péril comme la rainette faux-grillon de l’Ouest. Ce projet bénéficie du soutien financier de plusieurs partenaires, dont le gouvernement du Québec.

Le directeur général de l’organisme à but non lucratif, Pascal Bigras, a rappelé que ces acquisitions ont été réalisées dans le cadre d’une stratégie qui vise d’abord la préservation de noyaux de conservation riches en biodiversité et de bonne dimension. De plus, NAQ travaillera à l’établissement de liens naturels ou corridors entre ces noyaux ainsi que d’une zone tampon autour de ces milieux naturels.

Subvention de la CMM

Pour sa part, la mairesse de Contrecœur , Maud Allaire, se réjouit de cette annonce. « C’est une excellente nouvelle et c’est l’un des premiers dossiers environnementaux sur lesquels nous avons travaillé dès notre élection. Nous voulons faire connaître encore plus le parc régional des Grèves qui a des attraits tout au long des quatre saisons. »

La terre à bois de 15 hectares est située entre la Colonie des Grèves et la Colonie Sainte-Jeanne d’Arc. Elle fait l’objet d’une subvention de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) des deux tiers des dépenses admissibles dans le cadre du Programme d’aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et bleue sur son territoire.

Cette annonce poursuit en quelque sorte les gestes posés au cours des dernières années par Contrecœur sur le plan environnemental et la Municipalité devrait présenter bientôt son Plan d’action en développement durable.