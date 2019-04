Le Bouchervillois Justin Leyrolles-Bouchard obtient un rôle principal dans le film Les Barbares de la Malbaie

À 12 ans, il a joué le rôle de Félix Leclerc à l’âge de l’adolescence dans le long métrage Pieds nus dans l’aube. Ce fut sa première expérience au cinéma. Trois ans plus tard, il vient de décrocher un nouveau premier rôle, cette fois dans le film Les Barbares de la Malbaie, actuellement en plein tournage. Sa carrière de jeune comédien se porte plutôt bien.

Dans cette production, il campe un adolescent de La Malbaie (Jean-Philippe) qui rêve de devenir agent sportif. Son personnage prend comme modèle et client son flamboyant cousin Yves, interprété par Philippe-Audrey Larue-St-Jacques, une ancienne gloire du hockey junior repêché dans la LNH mais qui joue désormais dans une ligue amateur de hockey senior.

Lors d’un match, Yves subit une blessure. Toutefois, son équipe accède aux finales du championnat qui se dérouleront à Thunder Bay. Voyant la possibilité d’effectuer son grand retour dans le hockey professionnel, Yves convainc Jean-Philippe de l’accompagner dans son périple. Les deux cousins entreprennent un «road trip» qui les conduira à découvrir ce que ça prend pour aller au bout de ses rêves. Voilà le point de départ du scénario de cette histoire.

Il s’agit du deuxième long métrage du réalisateur Vincent Biron à partir d’un scénario co-signé par Éric K. Boulianne, un natif de la région de Charlevoix. Certaines scènes ont d’ailleurs été tournées à La Malbaie. L’équipe s’est cependant déplacée à de nombreux endroits pour les besoins du film. Le plateau s’est retrouvé dans plusieurs sites de la région métropolitaine. Une maison du secteur Le Boisé, à Boucherville, fait partie des endroits retenus pour ce tournage qui s’échelonne sur une trentaine de jours.

Élève de 3e secondaire à l’école De Mortagne, Justin, aujourd’hui âgé de 15 ans, s’acclimate autant que faire se peut à ses exigences à la fois professionnelles et scolaires. Parfois, les journées de tournage durent jusqu’à 14 h. Pour l’aider à progresser sur le plan scolaire, une tutrice l’accompagne. Il reçoit aussi une bonne collaboration de ses enseignants. Il fait ses examens comme prévu mais doit déployer un certain nombre d’efforts pour parvenir à gérer son horaire.

Il reste encore quelques journées de tournage à venir. L’équipe doit notamment se rendre à Val d’Or et à Sudbury pour finaliser différentes scènes. La sortie de ce long-métrage est prévu l’an prochain. Aucune date n’est encore arrêtée. La distribution comptera également Jean-Michel Anctil, Vincent Gratton, JiCi Lauzon, Florence Longpré et plusieurs autres.