Après les chevreuils, les bernaches!

Après les cerfs de Virginie que l’on a pu observer en grand nombre l’hiver dernier alors que, des îles, ils traversaient le fleuve gelé vers Boucherville, les Bouchervillois peuvent maintenant contempler les bernaches.

Elles sont de retour pour le plus grand des bonheurs, et elles annoncent le printemps. On peut les voir depuis quelques jours sur le fleuve, au parc de la Frayère et un peu partout où il y a des points d’eau à Boucherville. Plusieurs iront nicher aux Îles-de-Boucherville.